Franco Navarro Mandayo es el nuevo Gerente Deportivo de Alianza Lima

Alianza Lima anunció la incorporación de Franco Navarro Mandayo como nuevo gerente deportivo del club. El exfutbolista asumirá el cargo la próxima semana y trabajará junto a su padre, Franco Navarro Monteiro, actual director deportivo del equipo blanquiazul.

Franco Navarro Jr., vistió la camiseta blanquiazul entre 2012 y 2013, y regresa con un rol dirigencial tras su reciente paso por la Federación Peruana de Fútbol, donde se desempeñó como gerente de selecciones nacionales hasta el mes de Julio.

La Gerencia Deportiva de Alianza Lima estaba vacante tras la salida de José Bellina en junio, y buscaban un perfil que diera continuidad al trabajo realizado.

Antes de iniciar oficialmente sus funciones, el nuevo gerente deportivo acompañará al plantel en su viaje a Huamanga para el partido ante Ayacucho FC por la quinta fecha del Torneo Clausura.

