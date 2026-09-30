¡Shakira y Alejandro Sanz muestran su gran complicidad tras concierto de Madrid!

Desde la residencia en Madrid de Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira estuvo acompañada de Alejandro Sanz en su concierto del viernes 25 de setiembre y volvieron a cantar su famoso tema “La Tortura“.

Después de su primera noche juntos en el escenario, Alejandro Sanz dedicó un emotivo post a la cantante colombiana, donde expresaba: “Tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte” . Ella le respondió con muchos ánimos de repetir su presencia.

Por otro lado, la pareja de Sanz, Fiorella Cayo, también comentó el post apoyando la idea. Como su soporte, Fiorella siempre estuvo acompañando a su pareja desde el backstage.

Volviendo al tema de la gira europea, Shakira cumplió con su promesa, invitando este fin de semana a los Guetto Kids que llegaron desde Uganda. Para cerrar con broche de oro el fin de semana, Shakira invitó a Manuel Turizo para interpretar por primera vez su tema “Copa Vacía”.

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