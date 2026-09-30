Ronin gana el Desafío Kunan 2026 y apuesta por convertir la shiringa amazónica en el calzado del futuro

El emprendimiento peruano transforma caucho silvestre de la Amazonía en biomateriales y calzado. Con los S/50,000 del Gran Premio, acelerará el desarrollo de su propia marca y nuevos productos.

Ronin fue elegido ganador del Gran Premio del Desafío Kunan 2026, reconocimiento que entrega Kunan a emprendimientos que generan impacto social y/o ambiental. Liderado por Cristian Gutiérrez, Ronin transforma el caucho silvestre amazónico, conocido como shiringa, en biomateriales y productos de calzado.

Su propuesta parte de una idea poderosa: que el bosque en pie tenga más valor que un árbol talado. Ronin trabaja directamente con familias shiringueras de la Comunidad Nativa Madre de Dios, en Pasco, quienes extraen el látex sin talar los árboles. La empresa compra el caucho directamente a los productores a S/12–15 por kilo, frente a aproximadamente S/6.50 del mercado convencional, generando un ingreso complementario para las familias.

En su última campaña, Ronin adquirió 1.8 toneladas de caucho a 9 shiringueros, beneficiando a hogares donde viven alrededor de 45 personas. El caucho proviene de un área de 1,020 hectáreas de bosque, con 1,390 árboles censados, y cuenta con trazabilidad desde su origen. Además, puede generar hasta seis veces menos CO₂e por kilo que el caucho sintético.

Pero Ronin quiere ir mucho más allá de la materia prima. Su siguiente gran apuesta es construir una marca fuerte de calzado peruano que conserve y genere valor al bosque. Ya desarrolló la zapatilla Forest y la primera chutera de fútbol 7 del Perú fabricada con caucho silvestre, y ahora busca ampliar su portafolio hacia nuevas categorías como running y outdoor.

A través de Ronin Lab, también desarrolla nuevos biomateriales, como manta enjebada y cuero vegetal, incorporando fibras amazónicas de aguaje, shambira y tallo de plátano. Con los S/50,000 del Gran Premio Kunan, Ronin invertirá en 15 moldes propios para aumentar su capacidad de producción y acelerar el lanzamiento de nuevos productos. Cada molde significa más caucho comprado a las familias shiringueras.

En el marco de los Premios Kunan, Latina entregó el Premio a la Trayectoria e Impacto Social a Carmen Vásquez de Velasco, fundadora de Sumbi Cuida, por su aporte sostenido al desarrollo de la primera infancia en el Perú. El reconocimiento fue entregado por Rocy Vásquez, líder de Responsabilidad Social de Latina, quien destacó:“Reconocer la trayectoria de Carmen es también poner en valor la importancia de trabajar por el desarrollo infantil temprano y por las condiciones que necesitan nuestros niños para crecer y desarrollar todo su potencial. Desde Latina creemos que visibilizar y reconocer iniciativas que generan cambios sostenibles en esta etapa es una manera de contribuir al futuro de nuestro país.” Sumbi Cuida impulsa servicios de cuidado innovadores y fortalece a las familias y mujeres cuidadoras, con el objetivo de escalar su modelo de atención integral a nivel nacional.