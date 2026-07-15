España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026: cuándo juegan y a qué hora

España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026, un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo tras una intensa fase eliminatoria.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega tras imponerse a Francia aseguró su clasificación luego de vencer 2-0 a Francia en semifinales, mientras que Argentina selló su pase tras imponerse 2-1 a Inglaterra en un emocionante encuentro disputado en Atlanta.

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA VS. ARGENTINA POR LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

La gran final se disputará este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, donde España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y Argentina intentará revalidar el título obtenido en Catar 2022.

¿A QUÉ HORA JUEGA ESPAÑA VS. ARGENTINA?

El encuentro está programado para las 14:00 horas en Perú (21:00 en España y 16:00 en Argentina).

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