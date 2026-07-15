Concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE quedó desierto: ¿Qué pasará con el proceso?

Carlos Loyola Escajadillo no alcanzó los votos necesarios entre los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para ser elegido como el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De esta manera, el proceso quedó desierto.

La jornada del martes 14 de julio inició con la entrevista personal al ingeniero industrial. Durante su exposición, el postulante propuso retomar el voto electrónico, en forma de voto digital. Dijo que el piloto se aplicaría con la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, trabajadores del Ministerio Público, entre otros funcionarios.

Sobre los cuestionamientos a las llamadas ‘mesas 900 mil’ que hizo Rafael López Aliaga y otros actores políticos, Loyola opinó que se había “desenfocado el objetivo principal de estas mesas”. En ese sentido, propuso colaborar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para transparentar cuándo conviene o no establecer este mecanismo en un centro poblado

Los miembros de la Junta cuestionaron a Loyola por no haber informado sobre dos procesos civiles que se siguen en su contra. El candidato respondió esto “fue un error por desconocimiento” de su parte, más no un “ocultamiento”.

Luego de que culminó la entrevista, la JNJ publicó los resultados y las calificaciones respectivas. Con 81.85 puntos, el ingeniero logró aprobar esta fase. Después, se dio a conocer el cuadro final de méritos. En la evaluación de conocimientos obtuvo 88 puntos, en la evaluación curricular 77 puntos y en el plan de trabajo 82.27 puntos, resultando en un promedio final de 82.49. Sin embargo, la JNJ finalmente dio a conocer que la postulación no alcanzó el apoyo necesario en la votación interna.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Debido a que el concurso quedó desierto, se deberá convocar a uno nuevo para encontrar un reemplazo a Bernardo Pachas, quien ocupa actualmente el cargo de forma interina tras la controversial renuncia de Piero Corvetto.

El nuevo jefe de la ONPE deberá liderar la institución durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, del 4 de octubre, donde se espera tener casi medio millón de candidatos. La institución electoral ha sido duramente cuestionada por cómo se llevó a cabo la votación en los últimos comicios generales del 12 de abril, donde locales para sufragar abrieron sus puertas horas después de lo previsto por problemas en la llegada del material electoral.

SEGUNDA VEZ QUE EL PROCESO QUEDA DESIERTO

Esta es la segunda vez que el proceso para elegir a un nuevo jefe de la ONPE queda desierto. La JNJ ya había descalificado a Loyola Escajadillo por no informar de sus procesos civiles a tiempo. En ese entonces, era el único candidato, ya que la otra persona que quedaba para tentar el cargo, Amparo Ortega Campana, decidió retirarse del concurso el 23 de junio. Por medio de una carta notarial dirigida a la presidenta del organismo, María Teresa Cabrera, explicó que su decisión respondía a una situación de salud familiar que exigía su atención de forma prioritaria. “Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento, por lo que no tengo observaciones ni cuestionamientos al mismo”, decía la misiva.

Carlos loyola logró continuar como el único pretendiente del puesto luego de presentar un recurso de reconsideración. Con los votos de Cabrera, Ríos, Serkovic y Ruiz, se dejó sin efecto la exclusión y pudo ser restituido dentro del procedimiento.

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