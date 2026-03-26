Clubes deberán registrar a sus barristas: Fiscalía y PNP piden endurecer sanciones

En la tarde de este 25 de marzo, el Ministerio del Interior (Mininter), la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) han pedido que los clubes deportivos peruanos registren a sus barristas dentro del Registro único de Empadronamiento de Barristas (Ruebar), con el fin de realizar estrategias preventivas y evitar disturbios, así como también notificar la urgencia de actualizar normas sancionadoras.

Este consenso se realizó en una mesa de coordinación, donde representantes de los clubes Alianza Lima, Universitario de Deporte y Sport Boys se comprometieron a realizar las inscripciones, además de asegurar compromisos para trasladar de manera segura, directa y ordenada a las barras con la PNP.

Asimismo, alcaldes municipales asumieron la responsabilidad de fiscalizar los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas en contextos que se debatan espectáculos deportivos, como partidos de fútbol.

Autoridades e instituciones deportivas aplicarán ley de pre concentraciones

Durante la reunión de coordinación, se estableció que se tomará con mayor rigor la Ley N.º 30037, que establece la prohibición de pre concentraciones de barristas y público espectador para evitar situaciones de violencia o que amenacen la seguridad pública.

En ese sentido, la Fiscalía de Prevención del Delito advirtió la necesidad de activar procedimientos sancionadores contra clubes y personas que estén involucradas en hechos de violencia; en esa misma línea, la Policía Nacional enfatizó en la urgencia de actualizar la normativa en la implementación del Ruebar ante posibles deficiencias en su aplicación.

Tras el consenso de las partes, la directora General de Gobierno Interior del Mininter, indicó que dará seguimiento a los acuerdos a ejecutar para salvaguardar el orden y seguridad pública.

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