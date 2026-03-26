¡Confirmado! Perú enfrentará a España en amistoso internacional en México previo al Mundial

La Selección Peruana se medirá ante España el próximo 8 de junio en Puebla. Será el último partido de preparación de la ‘Roja’ antes de disputar la Copa Mundial FIFA.

La Selección de España oficializó el amistoso internacional que disputará ante la Selección Peruana en territorio mexicano. El encuentro se jugará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, como parte de la preparación previa al Mundial.

El anuncio fue realizado por el técnico español Luis de la Fuente, quien destacó la importancia del duelo como última prueba antes del torneo. “Puebla, tierra de campeones, la prueba final: Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

Presentación oficial y antecedentes del duelo

Desde España también se informó que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, viajará a México para participar en la presentación oficial del partido junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En el historial, ambas selecciones se han enfrentado en tres oportunidades, todas con triunfo para el combinado europeo. El último duelo se jugó el 31 de mayo de 2008, con victoria 2-1 para España en el Nuevo Colombino, días antes de que levantara la Eurocopa en Viena.

La selección española, actual campeona de Europa y líder del ranking FIFA, inició su preparación este viernes ante Serbia con miras al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, la Selección Peruana continúa su calendario de amistosos: enfrentará a Senegal este sábado y luego a Honduras el martes, como parte de su proceso de preparación para las próximas Eliminatorias.

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