¿No sigue en Alianza Lima? Hernán Barcos confirma interés por parte de equipo uruguayo

Hernán Barcos atraviesa días decisivos respecto a su futuro profesional. Aunque en Alianza Lima aseguran que recién al finalizar el Torneo Clausura iniciarán conversaciones formales, el delantero reconoció que su continuidad todavía no está garantizada.

En medio de esta incertidumbre, reveló que recibió una propuesta del Albion de Uruguay, aunque reiteró que su prioridad es seguir en la Liga 1 y, de ser posible, continuar en el club íntimo.

El ‘Pirata’ remarcó que, más allá de lo que ocurra con su renovación, su enfoque está en cerrar la temporada de la mejor manera. Consultado por el interés del Albion, Barcos confirmó que ya fue contactado.

“Sí, me han hablado. Escuché la propuesta, pero dejé claro que primero está Alianza. Después del partido con UTC, el club decidirá y veremos qué pasa”, comentó el atacante de 41 años, quien defiende la camiseta blanquiazul desde el 2021.

El Albion FC, reciente campeón de la Segunda División de Uruguay con 50 puntos, busca reforzarse con jugadores de experiencia para competir en la máxima categoría uruguayo. Entre los nombres en carpeta figura Barcos, por su trayectoria, jerarquía y liderazgo.

Bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022, el delantero ha reiterado su deseo de quedarse. Su rendimiento, influencia en el vestuario y fuerte vínculo con la hinchada lo han convertido en una pieza importante dentro del plantel. Aun así, la institución evalúa distintos factores antes de definir su permanencia.

“Ellos ya conocen mi deseo, lo he manifestado varias veces. Están analizando las posibilidades y ojalá pueda cerrar mi carrera aquí”, expresó. Finalmente, Barcos fue sincero sobre lo que pueda ocurrir: “En el fútbol nada está asegurado. Así como me han querido cuatro años, también pueden decirme que no. Sería duro irme por todo lo que siento por Alianza, pero así es esta profesión”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO