Javier Rabanal rompe su silencio sobre posible salida de Universitario: “No me han dicho nada todavía”

El técnico crema fue consultado tras la derrota ante Melgar en Arequipa y aseguró que no ha recibido comunicación oficial sobre su continuidad.

Universitario de Deportes regresó a Lima luego de caer 2-1 ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, resultado que ha intensificado los cuestionamientos hacia el comando técnico liderado por Javier Rabanal.

A su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el entrenador español fue abordado por la prensa y respondió de manera directa sobre los rumores de su posible salida del club. “Nada, no me han dicho nada. No me han dicho nada todavía”, declaró escuetamente.

RABANAL CONFÍA EN EL PLANTEL PESE A LA DERROTA

Pese al complicado momento, Rabanal se mostró optimista sobre el rendimiento del equipo, especialmente por lo mostrado en el encuentro ante el conjunto arequipeño. Incluso, recordó que el título nacional puede definirse más adelante en la temporada.

“En el 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura y estoy convencido que jugando al fútbol como jugamos hoy, excepto los cinco primeros minutos, nosotros podemos campeonar y ganar el tetra”, sostuvo.

El técnico también dejó entrever su preocupación por la falta de resultados, al señalar que será difícil sostener su idea si no llegan triunfos. “Tampoco los puedo convencer si no nos acompaña un buen resultado”, agregó.

Universitario, vigente campeón del fútbol peruano, atraviesa un momento de incertidumbre en el torneo local, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Rabanal en el banquillo crema. Por ahora, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su situación.

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