“Te necesito en mi próxima novela”: así llegó Roberto Moll a “Valentina Valiente”

Roberto Moll, quien interpreta a Edmundo Echegaray en Valentina Valiente, compartió con Latina Digital detalles sobre el personaje que da vida al abuelo de Valentina, un hombre marcado por la tragedia, pero impulsado por la esperanza de reencontrarse con su nieta.

El actor confesó que aceptó el papel luego de conversar con el productor Miguel Zuluaga, quien le presentó una historia que lo atrapó desde el inicio. “Es un abuelo que le pasan todas las barbaridades del mundo”, recordó al explicar que el trasfondo emocional de Edmundo fue clave para sumarse al proyecto.

Uno de los momentos más intensos de la novela fue la grabación de la explosión de la casa de campo del personaje, escena en la que Edmundo pierde a gran parte de su familia. Moll calificó el proceso como “muy difícil” y destacó el trabajo técnico y actoral detrás de una secuencia que tomó varios días de grabación. “Luego la vimos en cámara y la verdad fue espectacular”, comentó.

Además, el actor reflexionó sobre su extensa carrera artística y admitió que mantenerse vigente ha sido más difícil que llegar. “La fama te marea un poco”, reconoció, aunque aseguró que la disciplina y la constante exigencia han sido fundamentales en su trayectoria.

Con más de 60 años de experiencia, Roberto Moll no duda al mirar atrás. Si pudiera hablar con el joven que decidió dedicarse a la actuación, le diría una sola frase: “Roberto, escogiste correctamente”.

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