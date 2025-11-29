Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

¡Gloria peruana! Kimberly García conquista medalla de oro en la marcha atlética de los Juegos Bolivarianos 2025

Deportes
mfelix@latina.pe
mfelix@latina.pe
Compartir

Este sábado, en la Playa Agua Dulce de Chorrillos, Kimberly García volvió a escribir una página dorada para el deporte peruano. Con paso firme y determinación, la marchista huancaína se adjudicó la medalla de oro en la media maratón de 21 km marcha atlética femenina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Con un tiempo de 1 h 35 min 10 s, dominó la competencia de principio a fin y logró, por primera vez, subir a lo más alto del podio en un certamen bolivariano.

Para la bicampeona mundial, esta victoria tiene un significado especial: pese a sus triunfos en campeonatos globales y panamericanos, el oro bolivariano era una deuda pendiente. Su actuación impecable de este sábado reafirma su condición de referente continental y una de las mejores marchistas de la actualidad.

El podio fue completado por la también peruana Mary Luz Andía, quien se quedó con la medalla de plata tras registrar 1 h 40 min 25 s, mientras que la ecuatoriana Magaly Bonilla obtuvo el bronce con 1 h 42 min 10 s. El doblete peruano en esta disciplina demuestra la fortaleza y continuidad del país en la marcha atlética, una de sus especialidades históricas.

Este nuevo oro no solo amplía el ya destacado palmarés de Kimberly García —que incluye títulos mundiales, panamericanos y múltiples triunfos internacionales—, sino que además fortalece su camino rumbo a futuras competencias de alto nivel, especialmente su gran objetivo: volver a representar con éxito al Perú en los próximos Juegos Olímpicos.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo