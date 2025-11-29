¡Gloria peruana! Kimberly García conquista medalla de oro en la marcha atlética de los Juegos Bolivarianos 2025

Este sábado, en la Playa Agua Dulce de Chorrillos, Kimberly García volvió a escribir una página dorada para el deporte peruano. Con paso firme y determinación, la marchista huancaína se adjudicó la medalla de oro en la media maratón de 21 km marcha atlética femenina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Con un tiempo de 1 h 35 min 10 s, dominó la competencia de principio a fin y logró, por primera vez, subir a lo más alto del podio en un certamen bolivariano.

Para la bicampeona mundial, esta victoria tiene un significado especial: pese a sus triunfos en campeonatos globales y panamericanos, el oro bolivariano era una deuda pendiente. Su actuación impecable de este sábado reafirma su condición de referente continental y una de las mejores marchistas de la actualidad.

El podio fue completado por la también peruana Mary Luz Andía, quien se quedó con la medalla de plata tras registrar 1 h 40 min 25 s, mientras que la ecuatoriana Magaly Bonilla obtuvo el bronce con 1 h 42 min 10 s. El doblete peruano en esta disciplina demuestra la fortaleza y continuidad del país en la marcha atlética, una de sus especialidades históricas.

Este nuevo oro no solo amplía el ya destacado palmarés de Kimberly García —que incluye títulos mundiales, panamericanos y múltiples triunfos internacionales—, sino que además fortalece su camino rumbo a futuras competencias de alto nivel, especialmente su gran objetivo: volver a representar con éxito al Perú en los próximos Juegos Olímpicos.

