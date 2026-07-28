Guerra por el Mundial: Los planes privatizadores de la FIFA al descubierto y la feroz respuesta de UEFA

Un nuevo conflicto entre la FIFA y la UEFA acaba de estallar este martes 28 de julio por el plan de la máxima entidad del fútbol de dar entrada a inversión privada para administrar los Mundiales, la posible privatización de los torneos y, como respuesta de la confederación europea, la amenaza de un boicot.

Motivos del Conflicto: El plan de Infantino

El medio británico The Times reveló que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, impulsa la creación de una nueva sociedad mercantil valorada en miles de millones de dólares para gestionar la explotación comercial de los Mundiales masculino, femenino y de clubes.

Esta entidad es denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). La propuesta busca permitir el ingreso de inversores privados y comerciales con participaciones minoritarias en los activos de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes, prometiendo recaudar entre 4.200 millones y más de 20.000 millones de dólares.

Bajo este esquema, se ofreció a las 211 federaciones miembros de la FIFA una mayor tajada económica en programas de desarrollo comercial a cambio de respaldar el proyecto.

La respuesta de la UEFA

Enterado del asunto, la entidad europea emitió un comunicado advirtiendo que esta iniciativa “cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca”, señalando que el alma y la gobernanza del deporte no son activos negociables.

Asimismo, la UEFA ha criticado la falta de transparencia sobre quiénes serían los beneficiarios económicos finales y recalcó de forma directa: “Ninguno de nosotros es dueño del fútbol, no es tarea de la FIFA venderlo”.

Por si fuera poco, la entidad evalúa en conversaciones internas un posible boicot de sus federaciones y clubes a los torneos organizados por la FIFA, como el Mundial de Clubes y la propia Copa del Mundo.

El posible vínculo con Donald Trump

De acuerdo al informe divulgado este martes por The Times, la FFE gestionaría los derechos de televisión, patrocinios, entradas y licencias de los mundiales masculinos y femeninos.

En esa misma línea, se conoció que el grupo de inversores privados previsto para liderar esta operación es Thrive Eternal, un vehículo de inversión de Thrive Capital, empresa fundada y dirigida por el empresario Joshua Kushner, quien es hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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