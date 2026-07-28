Estos son todos los integrantes del primer gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori

Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumió como presidenta de la República y como primer acto de su gobierno tomó juramento a los integrantes de su flamante gabinete ministerial, liderado por Luis Galarreta. A continuación una reseña de cada uno de estos personajes:

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros

Luis Galarreta es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Finanzas y Banca por la Organización San Ignacio de Loyola y estudios de Maestría en Marketing Político en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España. Ha sido regidor de Lima Metropolitana y congresista de la República durante tres períodos consecutivos, presidiendo en dos oportunidades la Comisión de Economía y también la Comisión de Relaciones Exteriores. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente y presidente del Congreso de la República. En el ámbito privado, ha sido asesor externo de diversas instituciones nacionales y asesor de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú. Actualmente, es parlamentario andino reelecto y primer vicepresidente electo de la República.

Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores

Carlos Espá es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Ciencia Política, especializada en Relaciones Internacionales, por The American University de Washington D.C. Además, es periodista y cuenta con una trayectoria en comunicación estratégica y asuntos públicos, habiéndose desempeñado como Director de Comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas

Elmer Cuba es economista especializado en macroeconomía y política económica. Ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú, de Osinerg y miembro de la Comisión de Competencia de Indecopi, además de director independiente en empresas de los sectores agrícola, minero e industrial. Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales, docente en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es autor de diversas publicaciones académicas. Cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los economistas más influyentes del país.

Luis Dyer Fernández, ministro de Salud

Luis Dyer es empresario del rubro del acero por más de 29 años, trabajando en diversos grupos empresariales internacionales, director gerente de la empresa Formamos Acero. Obtuvo la beca Fullbright. Es graduado en Negocios Internacionales en Barry University en Miami Estados Unidos con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Cuenta con estudios en estrategia en Harvard University (Estados Unidos), Tongji University (China), IEDE Business School (España) y UPC (Peru). Asimismo, ha sido auditor de procesos ISO 9001. En el área política, se ha desempeñado como Jefe de Personeros de Fuerza Popular en el reciente proceso electoral y anteriores campañas presidenciales.

Roger Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo

Roger Valencia es gestor público y empresario cusqueño con más de 35 años de trayectoria en los sectores de cultura y turismo. Ha liderado importantes iniciativas como director y gerente general de empresas turísticas, destacando su rol en Andean Lodges y Auqui Mountain Spirit, además de ser pionero en el desarrollo de experiencias únicas como el Camino al Apu Ausangate. En el ámbito público, se desempeñó como Ministro de Comercio Exterior y Turismo y como Ministro de Cultura, así como Viceministro de Turismo. Actualmente, preside el directorio del Instituto Cusqueño de Economía. Es magíster en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad San Martín de Porres y ha sido reconocido internacionalmente con distinciones otorgadas por Bélgica, el rey de España y la Municipalidad del Cusco. Asimismo, ha ejercido la docencia y ha contribuido como consultor internacional en proyectos de turismo sostenible y desarrollo comunitario en América Latina.

Maritza Canales, ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Maritza Canales es Ingeniera en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina con una formación académica complementada por estudios de maestría en Marketing Agroalimentario, Agronegocios y Antropología Social y Ambiental en España. Se ha desempeñado como Agregada en la Embajada de Perú en el Reino de Bélgica en Bruselas y en el Consulado General del Perú en Milán. Ha colaborado con importantes organismos de cooperación internacional y como asesora en el Congreso de la República. Posee experiencia como asesora especializada en desarrollo productivo y rural, sostenibilidad, economía circular, innovación y cadenas de valor.

Mara Seminario, ministra de la Mujer

María Magdalena Seminario es líder corporativa peruana con más de 35 años de experiencia multisectorial en alta dirección pública y privada. Es licenciada en Administración por la Universidad de Piura, con un Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de La Rioja, además de formación ejecutiva en el PAD de UDEP, INCAE e IESE. Ha ocupado cargos clave como Viceministra de Turismo y Directora de Promoción del Turismo en PROMPERÚ, donde impulsó el crecimiento del turismo internacional y lideró iniciativas emblemáticas como la campaña de Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo y la creación de la Marca Perú. Ha sido Gerente General de la Fundación Romero, impactando a más de 140 mil personas, y ha liderado diversas organizaciones vinculadas a educación, innovación y responsabilidad social. Es autora del libro “País multidestino” y ha sido reconocida con importantes distinciones por su contribución al desarrollo del turismo en el país.

Ernesto Álvarez, ministro de Justicia

Ernesto Álvarez es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra y estudios de posgrado en Derechos Humanos en American University, así como en justicia constitucional en la Universidad de Pisa. Se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho de la USMP, donde ha ocupado cargos académicos como director de investigación jurídica y coordinador del doctorado. Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, llegando a presidirlo en 2012, y recientemente se desempeñó como Presidente del Consejo de Ministros entre 2025 y 2026. Su trayectoria ha sido reconocida con la condecoración “Vicente Morales y Duárez” del Colegio de Abogados de Lima.

Cesar Astudillo, ministro del Interior

El general de división César Astudillo es actualmente senador de la República y cuenta con trayectoria en el ámbito militar y académico. Es doctor en Seguridad y Desarrollo y magíster en Administración. A lo largo de su carrera, se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Participó en operaciones clave de la historia reciente del Perú, como el conflicto del Cenepa y el rescate de rehenes en la operación Chavín de Huántar, consolidando una reconocida experiencia en seguridad nacional.

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones

Rafael Rey es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y la PUCP, con estudios de alta gerencia en INCAE, Stanford, PAD y la Universidad del Pacífico. Cuenta con trayectoria en el sector empresarial como gerente del grupo Romero, director gerente general de Crowley Perú y miembro de diversos directorios. En el ámbito público, ha sido diputado, constituyente y parlamentario, así como vicepresidente del Congreso Constituyente, Ministro de Producción y Ministro de Defensa. También se desempeñó como embajador del Perú en Italia, Turquía y San Marino, y como director del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente, conduce el programa político “Rey con Barba”.

Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción

Juan Carlos Requejo es abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Cuenta con trayectoria en la gestión pública, habiéndose desempeñado como viceministro de MYPE e Industria, de Trabajo y de Pesca y Acuicultura. Asimismo, fue superintendente de la SUNAFIL y gerente central anticorrupción de la Contraloría General de la República. Ha ocupado también cargos de alta responsabilidad como secretario general en los sectores de Agricultura y Trabajo, así como en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas

Guillermo Shinno es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA por ESAN y estudios doctorales en administración de negocios en ESADE y ESAN. Cuenta con trayectoria en el sector minero y energético, habiéndose desempeñado como viceministro de Minas y director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Ha ocupado cargos clave como gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo, así como presidente del directorio de Egasa y miembro del consejo directivo de Sucamec. Asimismo, ha sido gerente en empresas de transmisión eléctrica y docente invitado de ESAN, consolidando una sólida experiencia en gestión, regulación y desarrollo del sector.

José Chang, ministro de Educación

José Chang es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios doctorales en Administración y Dirección de Empresas en el programa ESAN–ESADE, un Master of Education por la Universidad de Hartford y doctorado en Educación por la misma Villarreal. Desde 1996 se desempeña como rector de la Universidad de San Martín de Porres. En el ámbito público, fue Ministro de Educación entre 2006 y 2011 y Presidente del Consejo de Ministros entre 2010 y 2011. Ha sido condecorado con la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz y es reconocido por su liderazgo y aporte al desarrollo educativo y tecnológico del país.

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Marco Vinelli es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios doctorales concluidos en Business Administration en Durham University y EMLYON, y con maestrías en Administración Estratégica por CENTRUM y en Finanzas por ESAN. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector agroindustrial, destacando en posiciones de dirección ejecutiva, gerencia general y planificación estratégica, así como en el desarrollo de proyectos de inversión y planes de negocio. Ha sido director de ESAN School of Government y de la Maestría en Agronegocios de ESAN, gerente general de la empresa agroexportadora Allpu, consultor internacional para organismos como el BID, Banco Mundial y FIDA, y docente de posgrado en ESAN.

Vladimiro Huaroc, ministro del Ambiente

Vladimiro Huaroc es especialista en políticas de desarrollo, gobernanza territorial y prevención de conflictos sociales, con más de 40 años de experiencia en organismos internacionales y gestión pública. Con estudios de Antropología y especialización internacional en desarrollo en el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de Ginebra, Suiza, ha trabajado en el sistema de Naciones Unidas, incluyendo ACNUR y misiones de paz en Centroamérica, liderando procesos de protección de derechos humanos y reintegración. En el Perú, integró el equipo fundador de la Defensoría del Pueblo, fue presidente regional de Junín y Alto Comisionado de la PCM, donde impulsó el diálogo como política pública para la gestión de conflictos sociales.

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa

Rafael Belaúnde es economista por la Universidad de Lima, con una trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Se desempeñó como Ministro de Energía y Minas del Perú en 2020, liderando la conducción del sector y la articulación entre actores públicos y privados. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de alta dirección como gerente general en empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario, la remediación ambiental, la consultoría territorial y las inversiones. Asimismo, ha ejercido funciones en entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y COFOPRI, acumulando experiencia en gestión pública, dirección estratégica, ejecución de proyectos, desarrollo territorial y liderazgo institucional.

Alberto Beingolea, ministro de Cultura

Alberto Beingolea es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Penal y estudios concluidos de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con trayectoria académica como docente en la PUCP y otras universidades, impartiendo cursos vinculados al derecho, la comunicación y el análisis político. En el ámbito profesional, ha desarrollado una amplia experiencia como abogado, consultor y socio fundador de su propio estudio jurídico, así como en el sector público y político, donde fue congresista de la República entre 2011 y 2016, presidente del Partido Popular Cristiano entre 2017 y 2021, y candidato a la presidencia de la República en 2021. Paralelamente, ha tenido una extensa carrera en el periodismo deportivo, desempeñándose como director, conductor y comentarista en televisión, radio y prensa escrita.

Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda

Mauricio Arnillas es especialista en bioconstrucción y en arquitectura sostenible, con una trayectoria de más de treinta años dedicada al desarrollo de proyectos de construcción natural, agricultura orgánica y sostenibilidad en el Perú y España. Es fundador y gerente de Ecorígenes, organización pionera en la promoción de la bioconstrucción, y ha liderado iniciativas empresariales, académicas y de impacto social orientadas al desarrollo de hábitats saludables y respetuosos con el medio ambiente. Desde 2013, se desempeña como empresario de vivienda social en el cono norte de Arequipa. Cuenta con una Maestría en Bioconstrucción otorgada por el Instituto Español de Baubiologie y la Universidad de Lleida, además de una amplia formación especializada en construcción con tierra. Conferencista, docente y ponente en diversos espacios nacionales e internacionales, es autor del libro “Introducción a la Construcción con Tierra”, formando a cientos de profesionales en arquitectura sostenible.

Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Juan Sheput es ingeniero industrial con estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha culminado el Programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia, posee una especialización en Liderazgo para la Innovación del MIT, es magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia, máster en Gestión de Proyectos por la Universidad de La Rioja, España, y especialista en Desarrollo Regional y Territorial por la Universidad de los Andes. En el sector público ha sido Ministro de Trabajo en dos oportunidades, congresista de la República y consejero presidencial. Actualmente, es conferencista internacional y catedrático universitario —profesor en la Universidad San Martín de Porres y exdocente en la UNI, la UNMSM y el CAEN— además de periodista de opinión, empresario agrícola, asesor empresarial y consultor en prospectiva y análisis de riesgo político.