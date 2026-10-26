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Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y las redes sociales explotaron con estos memes

Deportes
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y las redes sociales explotaron con estos memes
Felipe Morales
Felipe Morales
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Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, reconocimiento entregado anualmente por la prestigiosa revista France Football y rápidamente las redes sociales explotaron con todo tipo de memes. Estos no solo se centraron en el delantero inglés, sino en los jugadores que no pudieron alzarse con el galardón, tales como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.

En la votación final, los cinco primeros lugares quedaron: Harry Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri (FC Barcelona) y Lionel Messi (Inter Miami). Puedes ver algunos de los memes aquí:

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