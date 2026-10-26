Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y las redes sociales explotaron con estos memes
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, reconocimiento entregado anualmente por la prestigiosa revista France Football y rápidamente las redes sociales explotaron con todo tipo de memes. Estos no solo se centraron en el delantero inglés, sino en los jugadores que no pudieron alzarse con el galardón, tales como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.
En la votación final, los cinco primeros lugares quedaron: Harry Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri (FC Barcelona) y Lionel Messi (Inter Miami). Puedes ver algunos de los memes aquí:
Llevamos cinco horas viendo la gala del balón de oro y ahora nos estamos tragando a un señor bailando encima de un piano: https://t.co/d3JbYMiMHm
— (fan) yas (@yassronaldo) October 26, 2026
🤣🤣🤣🤣VINICIUS LLEGA A LA GALA PARA EL BALÓN DE ORO 2026 https://t.co/qMpRrsrUHA
— Rock&Atleti (@infierno_rojibl) October 26, 2026
Alexia Putellas dando su discurso por haber ganado el balón de oro. https://t.co/jL8OoSsic8
— Dua Madridista 🪩 (@DuaMadridista) October 26, 2026
Mbappé viendo que meterle Hat Trick al Elche no sirvió para ganar el Balón de Oro https://t.co/LFTKTzJx5J
— Lean Design (@LeanSL_) October 26, 2026
Lamine Yamal y Mbappé estuvieron dos meses diciendo que merecían ganar el Balón de Oro y no lo ganó ninguno. https://t.co/i4TcN4vJy1
— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 26, 2026
SE HIZO JUSTICIA Y GANA HARRY KANE EL BALON DE ORO https://t.co/xde0OqTqW9
— Peñargrol (@CAPArgento__) October 26, 2026
7 horas viendo la puta gala del Balón de Oro para que se lo lleve Kane https://t.co/HroCgGRBGY
— Trigger (@TriggerFCB) October 26, 2026
LAMINE YAMAL NO PUDO ROBAR EL BALÓN DE ORO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO. 🔥🔥🔥🔥
#BallonDor https://t.co/XtONZCCtJj
— MT2 (@madrid_total2) October 26, 2026
“Ay no podés celebrar un balón de oro, deja de ser nenazo”.
Yo en la sala de mi casa cuando lo ganó Harry Kane: https://t.co/iav1vRSyKa
— Futbismo (@futbismo) October 26, 2026
Lamine Yamal watching another Ballon d’Or pass him by: https://t.co/ji4UNVr1Tw
— Lea (@Lea_EFC) October 26, 2026
Mbappe not touching a ballon d’or in his lifetime https://t.co/ylqajKpkkW
— ³² 💎✭ (@beastjsj) October 26, 2026
ESTA VEZ NO PUDISTE MBAPPÉ https://t.co/WKfqQNWkMU
— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) October 26, 2026
@ActuFoot_ Ahahahaha c’est pas Mbappé https://t.co/SScJx2eDld
— Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) October 26, 2026
@Mercado_Ingles Che no creo que le den el balón de oro verdad?… No creo que mbappe lo robe no???? https://t.co/C2GYUHUJBg
— Sclavtek (@Sclavtek) October 26, 2026
Mbappe fue a la gala y ganó 0 premios https://t.co/b72jgZrwGZ
— Jeff (@JeffFcb14) October 26, 2026
🤯🇦🇷 [OFICIAL] LIONEL MESSI FINALIZÓ EN EL ¡¡PUESTO 5!! DEL BALÓN DE ORO 2026.
A sus 39 años, y merecía más. 🚬 https://t.co/ChLyrrsydH
— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 26, 2026
“Messi hermano quedaste quinto en el balón de oro con 39 años”
Messi: https://t.co/yJu8XVUI69
— Jeff (@JeffFcb14) October 26, 2026