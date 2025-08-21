Hincha cae al vacío durante disturbios en partido de Copa Sudamericana | VIDEO

En Argentina, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellana y Universidad de Chile, un hincha chileno cayó al vacío desde la popular sur alta del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El preciso instante de dicho acontecimiento fue captado en video y difundido a través de las redes sociales. Como consecuencia de este hecho y otros más que se presentaron en el lugar, el partido fue suspendido al inicio del segundo tiempo.

Desde la voz del estadio se pidió a los simpatizantes de la Universidad de Chile que abandonaran el recinto, medida que la mayoría cumplió. Sin embargo, en las imágenes, la barra de Independiente ingresó al sector y atacó a los seguidores chilenos.

Además, la evacuación de los hinchas chilenos se tornó caótica. Por su parte, quienes se cruzaron con la barra de Independiente fueron agredidos antes de salir, y la policía local dirigió el flujo de salida por la calle Pastoriza, con algunos detenidos.

