Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Hincha cae al vacío durante disturbios en partido de Copa Sudamericana | VIDEO

Deportes
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

En Argentina, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellana y Universidad de Chile, un hincha chileno cayó al vacío desde la popular sur alta del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El preciso instante de dicho acontecimiento fue captado en video y difundido a través de las redes sociales. Como consecuencia de este hecho y otros más que se presentaron en el lugar, el partido fue suspendido al inicio del segundo tiempo.

Desde la voz del estadio se pidió a los simpatizantes de la Universidad de Chile que abandonaran el recinto, medida que la mayoría cumplió. Sin embargo, en las imágenes, la barra de Independiente ingresó al sector y atacó a los seguidores chilenos.

Además, la evacuación de los hinchas chilenos se tornó caótica. Por su parte, quienes se cruzaron con la barra de Independiente fueron agredidos antes de salir, y la policía local dirigió el flujo de salida por la calle Pastoriza, con algunos detenidos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Gonzalo Torres aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo