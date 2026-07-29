Histórico club de Italia desaparece: es liquidado por millonaria deuda

Una de las instituciones más tradicionales del fútbol italiano ha dejado de existir oficialmente. Se trata del Brescia Calcio. El Tribunal de Brescia decretó la liquidación judicial del club lombardo tras confirmar su estado de quiebra irreversible, con un pasivo que ronda los 20 millones de euros.

Esta sentencia pone fin a más de un siglo de trayectoria en la Serie A y Serie B, cerrando un proceso de colapso institucional que se aceleró tras severas irregularidades en el pago de salarios y deudas.

Del desastre financiero a la exclusión del fútbol profesional

El declive definitivo del club del norte de Italia comenzó con la pérdida de ocho puntos por sanciones administrativas, castigo que condenó al equipo al descenso. Posteriormente, la entidad no logró obtener la licencia federativa para competir en la Serie C, quedando completamente excluida del circuito profesional italiano.

Los intentos de reestructuración encabezados por su propietario, Massimo Cellino, resultaron estériles ante la justicia. Entre las alternativas presentadas figuraban reclamar 6 millones de euros por derechos de formación de Sandro Tonali (traspasado del Newcastle al Tottenham), los cuales finalmente irán a un fondo de la FIFA.

Sin embargo, nada pudo evitar la orden de liquidación ni la designación de un administrador concursal para subastar los activos. Tras la resolución, Cellino declaró: “Es un castigo; la amargura se impuso a la razón. Los acreedores perderán más de cinco millones de euros”.

El nacimiento del Unión de Brescia y el legado del club

Para mantener la representación de la ciudad en la Serie C, se fundó en 2025 el Unión de Brescia, entidad que adoptará la icónica “V” blanca sobre la camiseta azul que caracterizó al club extinto.

A pesar de no haber ostentado un palmarés repleto de títulos —su mayor logro internacional fue disputar la extinta Copa Intertoto—, el Brescia Calcio fue admirado por su propuesta ofensiva en la época dorada del ‘catenaccio’ y por ser el refugio ideal para relanzar carreras legendarias.

Entre las figuras que vistieron la camiseta del Brescia figuran Andrea Pirlo, Sandro Tonali, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Gheorghe Hagi, Luca Toni, Alessandro Altobelli, Branco, Florin Răducioiu, Marek Hamšík, Mario Balotelli y Matías Almeyda.

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