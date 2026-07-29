Vibra Perú celebró por todo lo alto aniversario patrio con multitudinaria primera jornada llena de música, gastronomía y tradición

La primera jornada de Vibra Perú convirtió la Costa Verde en el gran punto de encuentro para celebrar las Fiestas Patrias. Miles de asistentes disfrutaron de una experiencia que reunió música en vivo, gastronomía, danzas tradicionales y diversas expresiones culturales en una verdadera ciudad-festival dedicada a rendir homenaje al Perú.

Desde la 1:00 p.m., los dos escenarios del festival ofrecieron una programación ininterrumpida que reunió a artistas de distintos géneros y generaciones. Por el Escenario BCP desfilaron Éxtasis de Amor, TK, 6 Voltios, Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Armonía 10, Gian Marco y La Bella Luz, mientras que el Escenario Movistar recibió a Los Perrockers, Los Kipus, Dave Hurtts, Tourista, Dúo Ayacucho, Son del Duke, Diana Salas y Raíces de Jauja, además de la participación especial de Susy Díaz.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue el Distrito Gastronómico, que congregó una amplia variedad de propuestas culinarias de distintas regiones del país. Los asistentes pudieron recorrer decenas de stands con comida criolla, amazónica, andina, marina, postres tradicionales y propuestas contemporáneas, convirtiendo al festival en un espacio donde la música y la cocina peruana convivieron para celebrar la diversidad cultural del país.

Como parte de las actividades por el 28 de julio, el recinto también fue escenario de coloridos espectáculos de danzas típicas y presentaciones culturales, que llenaron de identidad y tradición los diferentes espacios del festival, reforzando el espíritu de celebración por el aniversario de la independencia del Perú.

La noche alcanzó uno de sus momentos más emotivos con el espectáculo especialmente preparado por Gian Marco para conmemorar las Fiestas Patrias.

El reconocido cantautor presentó un repertorio diseñado para la ocasión, acompañado por una impecable producción audiovisual y momentos cargados de emoción que conectaron con miles de personas. Uno de los instantes más especiales llegó cuando compartió el escenario con su hija Nicole Zignago, en una interpretación que fue recibida con una ovación del público. Más adelante, Mauricio Mesones se unió al espectáculo para interpretar junto a Gian Marco canciones que celebraron la identidad y el orgullo de ser peruanos, cerrando una presentación memorable.

Otra de las actuaciones más comentadas de la jornada fue la de A.Chal, quien regresó a los escenarios peruanos con un show de gran nivel que sorprendió al público. El artista estrenó nuevas canciones y mostró una renovada propuesta musical que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, consolidándose como uno de los momentos más destacados del festival y demostrando por qué continúa siendo una de las voces peruanas con mayor proyección internacional.

La energía continuó hasta el cierre con la esperada presentación de La Bella Luz, que puso a bailar a miles de asistentes y culminó una jornada donde la diversidad musical fue protagonista.

Con una combinación de grandes conciertos, experiencias gastronómicas, tradiciones culturales y una impecable respuesta del público, Vibra Perú confirmó en su primer día que se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de las Fiestas Patrias, ofreciendo una experiencia para toda la familia que exalta la riqueza artística, cultural y culinaria del país.

CONTINÚA ESTE 29 DE JULIO

La fiesta continúa este 29 de julio con una segunda jornada que promete mantener el mismo nivel de emoción y convocatoria. El gran protagonista de la noche será el multipremiado artista colombiano Juanes, quien llegará a Vibra Perú con su exitosa gira mundial para cerrar las celebraciones por Fiestas Patrias. La programación también reunirá a destacados artistas como Milena Warthon, Amaranta, Armonía 10, Antología, Adammo y La Bella Luz en el Escenario Estelar BCP, mientras que el Escenario Movistar recibirá a Los Shapis, La Tigresa del Oriente, No Recomendable, Miranda Capurro, Brisa, Alejandro Roca Rey, Los Embajadores Criollos y Rocosaurios, consolidando a Vibra Perú como la gran ciudad-festival donde la música, la gastronomía y la cultura peruana seguirán siendo las protagonistas de las celebraciones por el aniversario patrio.