Keiko Fujimori lideró su primer Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno

La presidenta de la República encabezó este miércoles 29 de julio de 2026 su primer Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. La sesión ordinaria, programada para las 08:00 horas, tuvo como eje principal la evaluación de proyectos normativos vinculados con seguridad ciudadana, reorganización institucional y desarrollo agrario.

De acuerdo con la agenda oficial, en la reunión participaron los integrantes del Consejo de Ministros para revisar iniciativas presentadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Los temas abordados incluyen propuestas para fortalecer la gestión del Estado y atender asuntos considerados prioritarios por el Ejecutivo.

Como primer punto del orden del día se evaluó un proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La iniciativa también comprende la promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa, el fomento de la formalización, la promoción del empleo y la protección social.

Asimismo, el proyecto contempla medidas relacionadas con el impulso del desarrollo productivo, la simplificación administrativa, la desregulación y eliminación de barreras burocráticas, la reforma estructural y modernización del Estado, además de materias tributarias, aduaneras y de facilitación del comercio. La propuesta fue presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

La agenda también incluyó la evaluación de un proyecto de decreto supremo que dispone la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario. Esta propuesta fue presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

REORGANIZACIÓN DEL MIDAGRI

En la sección de informes y presentaciones, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego expuso el proyecto de decreto supremo que dispone la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua y aprueba medidas prioritarias para su transformación institucional.

Asimismo, el Consejo de Ministros incluyó un proyecto de decreto supremo que declara en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. De acuerdo con la información proporcionada, esta medida se plantea de cara al Fenómeno de El Niño.

La sesión ordinaria del Consejo de Ministros se realizó en Palacio de Gobierno durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026. La agenda comprendió iniciativas relacionadas con la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario y medidas de reorganización institucional en el sector agrario.

VIDEO RECOMENDADO