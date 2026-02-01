¡Histórico! Perú derrota a Venezuela y logra el tercer lugar en la Copa América Futsal 2026

La selección peruana de futsal vivió una jornada histórica al quedarse con el tercer lugar de la CONMEBOL Copa América Futsal 2026, logrando el mejor resultado de su historia en el torneo continental.

La Bicolor cerró su participación con una contundente victoria por 4-1 sobre Venezuela, resultado que le permitió subir al podio y confirmar su gran campaña en el certamen.

Perú histórico: se subió al podio de la CONMEBOL Copa América Futsal 2026™ 🇵🇪 pic.twitter.com/1dKimXyO38 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) February 1, 2026

A los 2 minutos, Obando culminó una buena jugada colectiva con un preciso remate a la red, y poco después, a los 5’, Mallaupoma amplió la ventaja con un potente puntín. Venezuela reaccionó antes del descanso con un disparo de Francia que descontó para la Vinotinto.

En el segundo tiempo, Perú mantuvo el control del partido. Tras una gran atajada de Villalobos y un rebote en el palo, Tavera aprovechó para marcar el tercero, y a seis minutos del final, Rivera sentenció el encuentro y selló el triunfo.

De esta manera, la selección peruana de futsal firma su mejor participación histórica en la Copa América, un resultado que refuerza el trabajo del comando técnico y genera optimismo de cara a los próximos desafíos internacionales.

