Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 3 de mayo | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 3 de mayo de 2026.

COLCABAMBA: EL TESTIMONIO CLAVE

El 25 de abril, en Colcabamba, Huancavelica, una intervención militar terminó en tragedia: una patrulla del Ejército disparó contra una camioneta, dejando 5 civiles muertos y 2 heridos. En un primer momento, el Ejército afirmó que se trató de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía y Policía apuntan a otra versión: no hay evidencia de fuego cruzado, y el caso se indaga como presunto homicidio calificado y posible violación de derechos humanos. 8 militares fueron detenidos preliminarmente, aunque luego continuaron el proceso en libertad. Punto Final y su equipo viajaron hasta la zona a reconstruir los hechos y obtuvieron en exclusiva el testimonio clave de uno de los heridos, Jonathan Aguila Quispe, enfermero, quien relata lo que vivió cuando regresaba junto a su sobrino tras participar en un partido de fútbol.

BARBADILLO, EL NUEVO LOCAL DE CAMPAÑA

El reportaje de la Unidad de Investigación de Latina Noticias pone la luz sobre el penal de Barbadillo, donde el expresidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva y una condena en primera instancia por conspiración a la rebelión. En el marco de la actual coyuntura electoral, este centro penitenciario se ha convertido, en la práctica, en un punto de coordinación política, pese a que aún no hay resultados oficiales del proceso. Dirigentes, candidatos y exfuncionarios acuden de forma constante para reunirse con Castillo, entre ellos el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, considerado su principal aliado, además de otras figuras como sus exministros: Íber Maraví y Walter Ayala. El reportaje también pone en evidencia la flexibilidad de las normas de visita al penal, mostrando cómo diversas delegaciones regionales y políticos ingresan con frecuencia para coordinar acciones y recibir lineamientos.

LA NUEVA RUTA ELECTORAL DE KEIKO

Al 97.70% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori se convierte en la única candidata con un lugar asegurado en la segunda vuelta. Hasta el momento, la candidata presidencial de Fuerza Popular alcanza el 17.13% de votos válidos. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones define quién será su contendor, Keiko ya ha comenzado a replantear su estrategia. Durante su primera vuelta, centró su campaña en el recorrido “casa por casa” bajo el lema de “orden y seguridad”. Sin embargo, de cara a esta nueva etapa, ha puesto en marcha la denominada “Ruta del Diálogo”. Esta iniciativa buscar acercarse a los electores que no respaldaron su candidatura, con un mensaje enfocado en realizar obras y la reivindicación del legado de Alberto Fujimori. Punto Final siguió la nueva ruta de Keiko.

CANDIDATOS QUE NO CONVENCIERON A SUS AFILIADOS

Aunque todavía no hay resultados oficiales, todo indica que solo 6 partidos políticos superaron la valla reglamentaria para continuar en contienda: el 5% de votos válidos, más la elección de al menos 3 senadores o 7 diputados. El resto habría perdido prácticamente su inscripción. La Unidad de Investigación de Latina Noticias analizó la data y encontró que, en varias agrupaciones políticas, ni siquiera sus propios afiliados votaron por sus candidatos. Es el caso de APP, Perú Libre, Fuerza y Libertad, Avanza País y Perú Moderno. Todo apunta a que la fidelidad partidaria ya no es automática. En total, 29 partidos no habrían alcanzado la valla electoral, por lo que perderán su inscripción, proceso que se hará efectivo en enero del próximo año. Sin embargo, podrán participar en las elecciones municipales y regionales. Este escenario abre una posible inédita que algunas autoridades sean elegidas por agrupaciones que podrían desaparecer antes de que asuman sus cargos. Punto Final entrevistó a algunos dirigentes de los partidos que fueron castigados, en la práctica, por sus propios militantes.

VIDEO RECOMENDADO