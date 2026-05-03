Keiko Fujimori asegura pase a segunda vuelta y lanza nueva estrategia de campaña

Con el 97.70% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori se convierte en la única candidata con un lugar asegurado en la segunda vuelta electoral en Perú. La lideresa de Fuerza Popular alcanza hasta el momento el 17.13% de los votos válidos, mientras el Jurado Nacional de Elecciones continúa con el conteo para definir quién será su contendor en esta decisiva etapa.

Tras una primera vuelta centrada en recorridos “casa por casa” con el mensaje de “orden y seguridad”, la candidata ya empezó a ajustar su estrategia. De cara al balotaje, ha lanzado la denominada “Ruta del Diálogo”, una iniciativa con la que busca acercarse a los ciudadanos que no respaldaron su propuesta en las urnas.

Este nuevo enfoque apunta a ampliar su base electoral mediante un discurso orientado a la ejecución de obras y a la reivindicación del legado de Alberto Fujimori. En un escenario aún abierto, la estrategia de Keiko Fujimori será clave mientras el país espera conocer quién disputará con ella la presidencia en la segunda vuelta.