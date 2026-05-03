Presidente de la Confiep: “No encontramos elementos para sostener que hubo un fraude electoral”

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, descartó que la institución que preside denuncie un fraude electoral, luego de que emitieran un comunicado donde le piden al JNE disponer una auditoría informática integral a la primera vuelta electoral. Sostiene que hubo irregularidades por mala gestión, pero nada que constituya un fraude intencional.

“No tenemos elementos para sostener que hubo una intención de fraude electoral. Al menos no los vemos con los elementos que tenemos en el momento”, declaró.

Esto luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ha dispuesto fortalecer la realización de una “auditoría informática integral y exhaustiva” al proceso electoral de la primera vuelta de las elecciones generales 2026, con el acompañamiento de un comité académico de expertos nacionales e internacionales.

“El proceso ya tiene un manto de duda por el sistema, se requiere una auditoría para analizar este sistema. Ayudaría a quitar el manto de duda. Está la voluntad del JNE, pero se requiere la fecha de la auditoría”, agregó.

JNE DEBE EXPLICAR MÁS

En tanto, Jorge Zapata Ríos señaló que la ONPE y el JNE deberían estar más activas frente a la narrativa que se viene construyendo, desde ciertos sectores, sobre un presunto fraude. Indicó que unas instituciones más proactivas podrían informar mejor a la población.

“Debería la ONPE dar conferencias cada dos o tres días explicando y desmontando todas estas presunta irregularidades que se denuncian. Necesitamos unos organismos electorales más activos”, dijo.

Finalmente, Jorge Zapata Ríos hizo un llamado a los distintos sectores políticos a tranquilizar el proceso para no afectar la democracia. Indicó que quienes deban ser investigados deberán serlo de acuerdo al marco legal vigente.

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