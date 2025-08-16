Horario del Alianza Lima vs. ADT: dónde ver el Torneo Clausura

Alianza Lima será local ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules irán por su tercer triunfo del campeonato en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los íntimos vienen de vencer de visita 1-0 a Ayacucho FC, resultado que lo dejó quinto en el Torneo Clausura con 8 puntos, a cinco unidades de la primera posición. No obstante, Alianza Lima llega más que entonado luego de ganarle 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

En tanto, el cuadro tarmeño viene de derrotar de local 1-0 a Sport Huancayo. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. ADT a desarrollarse en Matute.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. ADT?

Alianza Lima y ADT se enfrentan este sábado 16 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de la 8:00 de la noche. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. ADT?

El partido entre Alianza Lima y ADT va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

