Horario del Alianza Lima vs. Ayacucho FC: dónde ver el Torneo Clausura

Alianza Lima visita a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura. Los blanquiazules irán por su segundo triunfo del campeonato en el Estadio Ciudad de Las Américas.

Los íntimos vienen de empatar de local 0-0 con Sporting Cristal, resultado que lo mantiene alejado de los primeros lugares en el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que apenas suma 5 puntos.

En tanto, el cuadro ayacuchano viene de caer de visita 1-3 ante Sport Huancayo. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Ayacucho FC vs. Alianza Lima a desarrollarse en la altura ayacuchana.

¿A QUÉ HORA JUEGA AYACUCHO FC VS. ALIANZA LIMA?

Alianza Lima y Ayacucho FC se enfrentan este sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de Las Américas de Ayacucho a partir de la 1:00 de la tarde. Los hinchas blanquiazules y ayacuchanos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER AYACUCHO FC VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

