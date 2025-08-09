Horario del Universitario vs. Sport Boys: dónde ver el Torneo Clausura

Universitario de Deportes recibe a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura. Los cremas irán por su cuarto triunfo del campeonato en el Estadio Monumental de Ate.

La U viene de ganar de visita 0-2 a Alianza Universidad, resultado que lo mantiene en el segundo lugar del Torneo Clausura con 10 puntos.

En tanto, el cuadro chalaco viene de vencer de local 1-0 a ADT. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Universitario vs. Sport Boys a desarrollarse en el Estadio Monumental.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. SPORT BOYS?

Universitario y Sport Boys se enfrentan este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental de Ate a partir de las 6:30 de la tarde. Los hinchas cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. SPORT BOYS?

El partido entre Universitario y Sport Boys va por la señal exclusiva de GOL Perú. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

