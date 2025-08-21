¡Ignacio Buse a un partido de hacer historia! Tenista peruano clasificó a la ronda final del US Open 2025

Con 2 sets a 1, el deportista peruano superó al japonés Rei Sakamoto y así quedó a solo un partido de entrar al cuadro principal del US Open. Se trata de la primera vez que Ignacio Buse ingresa a la ronda final de tan importante torneo.

Ignacio Buse de 21 años es la única raqueta peruana aún en competencia en el último Grand Slam de la temporada. En último partido disputado en New York ante Sakamoto tuvo resultados parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, lo que le permitió clasificar a la ronda final del US Open 2025.

Esta vez Buse, quien es el n° 133 del ranking ATP, se medirá ante el belga Kimmer Coppejans, 198 del ranking ATP, en busca del boleto al cuadro principal. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) saludó esta hazaña del representante peruano.

Ignacio Buse (133° ATP) dio otro paso firme hacia el cuadro principal del último Grand Slam del año. En una jornada de gran nivel en las canchas duras de Nueva York, se impuso al japonés Rei Sakamoto (200° ATP) por 6-4, 4-6 y 6-4 para avanzar a la ronda final de la clasificación. pic.twitter.com/rAKFtBKsR2 — ipdperu (@ipdperu) August 21, 2025

IGNACIO BUSE VS KIMMER COPPEJANS: FECHA Y HORA

El esperado encuentro tendrá lugar este viernes 22 de agosto desde las 10 a.m, hora peruana, en las canchas del USTA Billie Jean King National Tennis Center. Es importante señalar que el horario podría variar de acuerdo al desarrollo de los partidos anteriores.

Buse busca vencer a Coppejans y así hacer historia al entrar al cuadro principal del US Open 20205, codeándose con los mejores del mundo. Cabe señalar que Juan Pablo Varillas fue el último representante peruano en competi el US Open, precisamente en el 2023.

