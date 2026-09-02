Ignacio Buse debutó en el US Open con victoria sobre el local Marcos Giron | VIDEO

El tenista peruano Ignacio Buse superó por 3-2 al estadounidense Marcos Giron, asegurando su clasificación a la segunda ronda del US Open 2026. La primera raqueta nacional triunfó en un exigente encuentro a cinco sets, registrando parciales de 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-1.

Aunque el duelo inició desfavorablemente tras ceder la primera manga, el representante blanquirrojo remontó rápidamente. Ignacio Buse vulneró el servicio rival para dominar el segundo y tercer parcial (ambos por 6-3), manteniendo un nivel superlativo incluso tras una pausa climática de 90 minutos por lluvia que amenazó con interrumpir su ritmo.

La tensión alcanzó su límite durante el cuarto set, forzando un ‘tie-break’. Pese a que el sudamericano desaprovechó tres oportunidades de partido (cayendo 6-8), demostró absoluta solidez mental en el quinto asalto definitivo. En esa instancia, Ignacio Buse aniquiló las defensas de su oponente concretando un contundente 6-1 en apenas media hora de juego.

Tras esta destacada victoria en el Grand Slam neoyorquino, el próximo desafío deportivo para Ignacio Buse será doblegar al tenista francés Benjamin Bonzi, buscando mantener su exitosa racha y seguir escalando posiciones en el certamen internacional.

68 years in the making 🇵🇪 Ignacio Buse battles through five-set drama to record his first US Open win, following in the footsteps of his grandfather Eduardo, who last won a match here in 1958! ❤️ pic.twitter.com/PYc7Kbsl52 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

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