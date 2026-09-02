X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Política

Pedro Hernández es nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Política
Pedro Hernández es nuevo presidente del Tribunal Constitucional
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió por mayoría como nuevo presidente de la institución al magistrado Pedro Hernández Chávez, como vicepresidenta a la magistrada Luz Pacheco Zerga y como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) al magistrado Francisco Morales Saravia.

La sesión del Pleno para elegir a las nuevas autoridades del máximo órgano de justicia constitucional fue convocada para las 3:00 p.m. de este miércoles 2 de septiembre en la sede del TC en  San Isidro.

Participaron en la sesión los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

Ahora, las nuevas autoridades elegidas juramentarán al cargo este viernes 4 de septiembre a las 10:00 a.m., también en la sede del TC en San Isidro.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo