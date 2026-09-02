Pedro Hernández es nuevo presidente del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió por mayoría como nuevo presidente de la institución al magistrado Pedro Hernández Chávez, como vicepresidenta a la magistrada Luz Pacheco Zerga y como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) al magistrado Francisco Morales Saravia.

La sesión del Pleno para elegir a las nuevas autoridades del máximo órgano de justicia constitucional fue convocada para las 3:00 p.m. de este miércoles 2 de septiembre en la sede del TC en San Isidro.

Participaron en la sesión los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

Ahora, las nuevas autoridades elegidas juramentarán al cargo este viernes 4 de septiembre a las 10:00 a.m., también en la sede del TC en San Isidro.

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