Independiente y su contundente respuesta tras quedar eliminado de la Sudamericana

Independiente de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego del fallo que emitió la Conmebol sobre el partido ante la U de Chile, pues el ente del fútbol sudamericano determinó que el club chileno clasifique a los cuartos de final y se mida con Alianza Lima en la siguiente fase.

Dicha decisión no cayó bien en Independiente quienes se pronunciaron luego de la decisión de Conmebol. “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, publicó el cuadro de Avellaneda haciendo notar su molestia por su eliminación del torneo internacional.

Con la U de Chile clasificada a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se enfrentará al cuadro chileno el próximo 18 de septiembre en Lima (estadio Alejandro Villanueva – Matute) y luego en Santiago, el día 25 de septiembre. Cabe mencionar que este último encuentro se jugará a puertas cerradas.

