Italia y Dinamarca fuera del Mundial 2026: mira cómo quedaron los partidos del repechaje

Este martes 31 de marzo se vienen disputando varios partidos válidos por el repechaje de cara a clasificar al Mundial 2026. El representante sudamericano, Bolivia, tras imponerse 2-1 a Surinam, sueña con llegar a la próxima copa del mundo.

Por su parte, históricas selecciones como Italia y Dinamarca quedaron eliminadas, por lo que no estarán presentes en el Mundial 2026.

A continuación te damos a conocer todos los resultados registrados hoy, jornada en la que van quedando definidas las últimas seis selecciones clasificadas al Mundial 2026.

SEGUNDA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL

Repechaje internacional (31 de marzo)

2do tiempo: República del Congo 0-0 Jamaica

10:00 p.m.: Irak vs. Bolivia

Repechaje europeo (31 de marzo)

FINAL: Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia (4-1 en penales)

FINAL: Suecia 3-2 Polonia

FINAL: República Checa 2-2 Dinamarca (3-1 en penales)

FINAL: Kosovo 0-1 Turquía

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