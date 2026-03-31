Italia y Dinamarca fuera del Mundial 2026: mira cómo quedaron los partidos del repechaje
Este martes 31 de marzo se vienen disputando varios partidos válidos por el repechaje de cara a clasificar al Mundial 2026. El representante sudamericano, Bolivia, tras imponerse 2-1 a Surinam, sueña con llegar a la próxima copa del mundo.
Por su parte, históricas selecciones como Italia y Dinamarca quedaron eliminadas, por lo que no estarán presentes en el Mundial 2026.
A continuación te damos a conocer todos los resultados registrados hoy, jornada en la que van quedando definidas las últimas seis selecciones clasificadas al Mundial 2026.
SEGUNDA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL
- Repechaje internacional (31 de marzo)
2do tiempo: República del Congo 0-0 Jamaica
10:00 p.m.: Irak vs. Bolivia
- Repechaje europeo (31 de marzo)
FINAL: Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia (4-1 en penales)
FINAL: Suecia 3-2 Polonia
FINAL: República Checa 2-2 Dinamarca (3-1 en penales)
FINAL: Kosovo 0-1 Turquía