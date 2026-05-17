Caso “Los Pulpos de La Victoria”: red criminal recaudaba S/80 mil diarios cobrando cupos en Gamarra

Una investigación de la DIVIAC y la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada reveló el funcionamiento de una presunta red de extorsión que operaba en Gamarra y que habría infiltrado la Municipalidad de La Victoria.

Según la tesis fiscal, la organización criminal “Los Pulpos de La Victoria”, liderada por Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, controlaba las calles del Damero A y B, especialmente en los alrededores del Parque Cánepa, donde miles de comerciantes informales debían pagar cupos para poder trabajar.

Entre los principales implicados aparece Juliana Angélica Carbonel Carbonel, alias “Jhuly”, quien además fue candidata al Congreso por el partido Juntos por el Perú. Las investigaciones la señalan como una de las personas de confianza de alias “Pulpo” y encargada de supervisar el cobro de dinero a comerciantes ambulantes mediante las denominadas “bolseras”.

ACUMULABAN 80 MIL SOLES DIARIOS

De acuerdo con la Fiscalía, la organización cobraba desde mil hasta cinco mil soles por ocupar un espacio en Gamarra, además de cuotas diarias. Este sistema habría permitido recaudar cerca de 80 mil soles diarios y acumular aproximadamente 63 millones de soles.

En ese contexto, la investigación también alcanza al alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, militante de Renovación Popular. Un testigo protegido afirmó que habría existido una presunta coordinación entre el burgomaestre y alias “Pulpo” para facilitar el control territorial y ejecutar desalojos contra comerciantes que se negaban a pagar cupos.

Asimismo, las pesquisas identifican a fiscalizadores municipales como Anthony Quispe Figueroa y John Williams Pajuelo Romero como presuntos operadores de la red criminal dentro de las calles de Gamarra, utilizando sus cargos para realizar cobros bajo apariencia de legalidad.

Los peritajes financieros también detectaron desbalances patrimoniales en varios investigados. Según la Fiscalía, Rubén Cano registró ingresos por 293 mil soles y egresos por 473 mil soles entre 2023 y 2024, generando un presunto desbalance de más de 179 mil soles. Otros implicados también reportaron movimientos financieros considerados incompatibles con sus ingresos conocidos.

Otro personaje mencionado en el caso es Juan José Roncagliolo Monge, exsubgerente de Movilidad Urbana y Seguridad de La Victoria, quien habría coordinado contrataciones vinculadas a la organización criminal. Posteriormente dejó el municipio para asumir funciones en el Programa Nacional de Centros Juveniles.