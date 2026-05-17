Josué Gutiérrez sobre primera vuelta: “Hubo negligencia grave, pero de ninguna manera fraude”

En Punto Final, Josué Gutiérrez señaló que la Defensoría del Pueblo traslado más de 12 326 comisionados a nivel nacional para ver el minuto a minuto de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 realizadas el domingo 12 y el lunes 13 de abril. Negó que exista fraude electoral y calificó como negligencia grave a los problemas e incidencias ocurridos durante los comicios. Detalló además las conversaciones que conversaciones con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante el 12 de abril.

En el contecto de Lima y Callao, se refirió a las tecnología dispuesta por la ONPE para estos comicios, calificándolas de inadecada. Señaló además que el personal no estaba capacitado. “Esas condiciones básicas no se dieron”, manifestó el defensor del Pueblo. “Si todo el material hubiera llegado a la hora, igual hubiera problemas por falta de capacitación”, enfatizó.

Negó que haya ocurrido fraude electoral. Ante el caos ocasionado en primera vuelta por la falta de instalación de mesas en diversos centros de votación señaló que hubo “negligencia grave pero de ninguna manera fraude”. “Fraude es acto premeditado. Eso no arroja”, expresó Gutiérrez.

Explicó que las mesas se podían instalar entre las 7:00 a.m y el mediodía, de acuerdo al marco legal. “Una mesa instalada a las 7:00 a.m es tan válida como la que está instalada a las 11:59 a.m. y eso, no es fraude”, manifestó en entrevista en Punto Final.

Josué Gutiérrez señaló qe desde la Defensoría del Pueblo determinan que no hubo una actuación soterrada ni de perjuicio en los comicios.

Precisó además que los problemas de instalación de mesas no se registraron a nivel nacional, pero sí en Lima y Callao. Al respecto, resaltó que estas incidencias no solo se registraron en Lima Sur, con en un primer momento señaló el ente electoral, sino en todo Lima. A

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y JNE

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció que durante el domingo 12 de abril advirtieron en dos oportunidades al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, de las demoras e incidencias en los locales de votación. “No se estaban instalando las mesas hasta la 10 a.m., pero no solo eso sino que se verificaba que no estaba el material ahí para poderse instalarse”, explicó. Informó que ante esto, la ONPE les daba como respuesta que el material “ya estaba llegando”

“Como en ONPE veía que era un trompo, me permití llamar al presidente del JNE. Noté en él una preocupación igual a la nuestra. Lo único que le pedí es que por favor se pueda alargar la hora de instalación de mesa a las 15:00, osea hasta las 3 p.m.”, contó en Punto Final. Tras ello, señala que el colegiado amplió en dos horas, hasta las 2:00 p.m y luego hasta las 6 p.m.

Gutiérrez detalló que eran 505 mesas de sufragio las que estaban pendientes de instalacion, de ellas llegaron a instalarse la mayoría, pero que faltaban aún más de 200 mesas en 13 locales de votación. Es decir, 55 mil electores pendientes de ejercer su derecho al voto.

En este escenario, explicó que conversó nuevamente con el presidente del JNE. “Me dijo presenta un recurso o algo porque tenemos que decidir. Y presentamos un recurso pidiendo que se de continuidad o prórroga por 24 horas más para que se instale 7 a.m y 5 p.m del día 13 de abril”, detalló Gutiérrez. Lo que según señala, fue respaldado por el JNE.

Ante la consulta de que si estos 55 mil votos podrían haber cambiado el resultado de la primera vuelta, subrayó que sí pero que esto fue subsanado con los votos del lunes 13 de abril. “Yo creo que sí y por eso que cuando se les dio la oportunidad el día 13 de ir a votar. Eso ya se elimina. Se subsana indudablemente”, destacó.

SERIE 900 K

En cuanto a la incorporación de mesas de sufragio con serie 900 mil, explicó que esto tuvo lugar para precisamente estas elecciones. “En el 2021 habían más de 3 mil y este año es 4 mil, pero no es que este año se inventa o que se hace para hacer fraude. Aquí hay un derecho fundamental constitucional que se está respetando. El de llevar el derecho de sufragio a quien en condiciones normales no podrían votar”, remarcó.

Comentó que para la primera vuelta, muchas instituciones privadas no quisieron colaborar con sus instalaciones porque no existía ningun mandato de obligatoriedad. Situación que cambiaría para la segunda vuelta. “A partir de ahora va a ser obligatorio la participación. Ya debería ser en la segunda vuelta pero queremos que no sea muy traumatico por el sistema de planificación previo y para no generar altaraciones”, explicó Gutiérrez.

Manifestó además la intención de que todo salga bien para la segunda vuelta. “Todo está planificado, va a fluir deseamos que sea así. Pero si algo paso deben estar los mecanismos de contingencias previamente ya establecidos”, indicó.

Asimismo, señaló que la Defensoría del Puebo ha expresado al Poder Ejecutivo el sentido colaborativo que tendría que tener el Estado si es que hubiera un traslado. “Ahora tendría que sacar el decreto supremo para habilitar condiciones, una norma que permita en el momento gatillar y subsanar porque en ese momento no van a estar llamando al presidente, quien podría estar de viaje”, subrayó.

2Los gobiernos transitorios, la unica garantía que tienen que dar es que el proceso se desarrole con tranquilidad, transparencia pero sin nunguna cuestionamiento de irregularidad, que lamentablemente estamos cerrando esta etapa”, agregó en Punto Final.

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