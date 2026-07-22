Vladimir Cerrón: los argumentos del TC para anular la orden de prisión preventiva en su contra
El Tribunal Constitucional decidió anular la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el ahora ex prófugo Valdimir Cerrón, de acuerdo con la sentencia 166/2026, publicada el martes 21 de julio. La medida revierte la orden judicial que lo mantenía en la clandestinidad desde hace tres años por el caso Aeródromo Wanka.
Apenas conoció la noticia, el político saludó la decisión en su cuenta personal de X. “El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, escribió.
ESTOS SON LOS ARGUMENTOS
El Tribunal Constitucional considera que los órganos judiciales violaron el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales porque no se evaluaron las nuevas circunstancias en las que se encontraba Cerrón, luego de que se desvanecieran los presupuestos que motivaron la decisión de decretar la prisión preventiva. Por extensión, también se afectó el derecho a la libertad personal.
Los magistrados, en su mayoría, sostienen que no se analizó si el “no acatar una resolución judicial que dispone la detención puede ser considerado un elemento de peligro procesal”.
SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Respecto a la prisión preventiva, el máximo órgano de deliberación constitucional también aprovecha para recordar que esta figura debe ser una medida provisional y que solo debe mantenerse siempre y cuando no desaparezcan las razones objetivas y razonables que sirvieron para su dictado.
Entonces, una vez que se remueven estos motivos, se exigen que se ponga fin a la medida cautelar. De lo contrario, el hecho que persista tendría que considerarse como una sanción punitiva, incompatible con su naturaleza y los derechos.
EL CASO AERÓDROMO WANKA
En marzo del 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, revocó la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón por el delito de colusión agravada en el caso Aeródromo Wanka.
El máximo intérprete de la carta magna consideró que, pese a las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación del aeródromo no existían elementos probatorios suficientes para sostener que hubo intención de defraudar al Estado. En consecuencia, la reparación civil también fue recortada de manera significativa, pasando de 800 mil a 250 mil soles, monto que el médico deberá cancelar junto a los demás sentenciados en la causa.
Tras conocerse el fallo, el propio Cerrón salió a celebrar la decisión judicial calificando la sentencia previa como arbitraria y denunciando, según sus palabras, la existencia de fallos “ilegales y politizados” en el país.