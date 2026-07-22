Vladimir Cerrón: los argumentos del TC para anular la orden de prisión preventiva en su contra

SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Respecto a la prisión preventiva, el máximo órgano de deliberación constitucional también aprovecha para recordar que esta figura debe ser una medida provisional y que solo debe mantenerse siempre y cuando no desaparezcan las razones objetivas y razonables que sirvieron para su dictado.

Entonces, una vez que se remueven estos motivos, se exigen que se ponga fin a la medida cautelar. De lo contrario, el hecho que persista tendría que considerarse como una sanción punitiva, incompatible con su naturaleza y los derechos.

EL CASO AERÓDROMO WANKA

En marzo del 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, revocó la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón por el delito de colusión agravada en el caso Aeródromo Wanka.

El máximo intérprete de la carta magna consideró que, pese a las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación del aeródromo no existían elementos probatorios suficientes para sostener que hubo intención de defraudar al Estado. En consecuencia, la reparación civil también fue recortada de manera significativa, pasando de 800 mil a 250 mil soles, monto que el médico deberá cancelar junto a los demás sentenciados en la causa.

Tras conocerse el fallo, el propio Cerrón salió a celebrar la decisión judicial calificando la sentencia previa como arbitraria y denunciando, según sus palabras, la existencia de fallos “ilegales y politizados” en el país.