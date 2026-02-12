La Liga Peruana de Vóley alcanza su mayor nivel de paridad en más de diez años

La Liga Peruana de Vóley Betsson atraviesa el momento de mayor igualdad competitiva de la última década. Así lo confirma un estudio propio de análisis estadístico desarrollado por Betsson, basado en datos oficiales de más de diez temporadas del campeonato femenino, que evidencia un aumento sostenido de partidos definidos en el quinto set y encuentros cada vez más parejos entre los equipos.

El estudio, desarrollado por el equipo de análisis de Betsson, evalúa dos indicadores principales: la proporción de partidos que se definen en el quinto set y el promedio de sets por partido, con el objetivo de medir la evolución de la paridad competitiva del torneo a lo largo de los años. Los resultados muestran un crecimiento sostenido en ambos indicadores, reflejando una tendencia clara hacia encuentros cada vez más igualados y disputados entre los equipos que conforman la máxima división del vóley peruano.

Entre las temporadas 2013 y 2018, solo entre el 9 y 13 por ciento de los partidos se resolvían en un quinto set. Sin embargo, en las últimas temporadas, este porcentaje se superó a sí mismo de forma constante alcanzando un 24.2% en la primera etapa de la temporada en curso, el nivel más alto registrado en todo el periodo analizado.

De la misma forma, el promedio de sets por partido pasó de 3.25 en la temporada 2013-14 al 3.78 sets en la campaña actual, confirmando que los encuentros son hoy más parejos y cerrados, los cuales se definen por detalles mínimos.

EL QUINTO SET COMO REFLEJO DE LA PARIDAD COMPETITIVA DE LA LIGA

En el vóley, llegar al quinto set implica que ambos elencos han ganado al menos dos parciales, lo que es una evidencia de una diferencia mínima de rendimiento. Para Betsson, este indicador se ha convertido en una de las señales más claras del crecimiento competitivo de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Las cifras más recientes refuerzan esta tendencia y es que en la temporada 2020-21, el 19.18% de los partidos se definieron en el quinto set; en la 2021-22, el 18.99%; en la 2022-23, el 15.98% y en la 2024-25 subió nuevamente al 19.51%, consolidando una nueva etapa de competencia en el torneo.

MÁS EQUILIBRIO SIGNIFICA MÁS EMOCIÓN Y MAYOR ATRACTIVO PARA EL CAMPEONATO

Este estudio identifica como factores clave una mejor distribución del talento entre los clubes, el crecimiento del nivel táctico y físico, el aporte de jugadoras extranjeras y la mayor preparación de nuevas generaciones de deportistas. Todo esto se traduce en encuentros donde el dominio no queda claro para un equipo o el otro, remontadas más frecuentes y finales cada vez más apretados.

Desde Betsson se confirma que estos datos son una clara muestra de que la Liga Peruana de Vóley ha entrado en una nueva era, “la era del quinto set”, un torneo donde cada punto cuenta y ningún partido está resuelto hasta el punto final, fortaleciendo además el atractivo del campeonato para el público aficionado, las transmisiones televisivas y las marcas.

La tendencia, además, no parece ser cosa de un momento o estar pronta a cambiar. La evolución de los indicadores sugiere que la liga se encamina a sostener este mismo nivel de competencia en las siguientes temporadas, consolidando una de las etapas más emocionantes del vóley femenino en el Perú.

