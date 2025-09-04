Las duras sanciones que recibieron U. de Chile e Independiente tras violencia en choque por Sudamericana

Este jueves 4 de septiembre se conoció las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol tras los hechos de violencia ocurridos en el Estadio de Avellaneda durante el encuentro de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El club que recibió la mayor sanción fue Independiente, que quedó eliminado de la competición. De esta manera, U. de Chile se convirtió en el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos clubes se enfrentarán en partidos de ida y vuelta que se disputarán el 18 y 25 de septiembre.

LAS SANCIONES A INDEPENDIENTE

Independiente de Argentina recibió las siguientes sanciones:

1. Descalificación de la presente edición de la Copa Sudamericana, aunque sin exclusión de futuras competiciones.

2. Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol (incluye Copa Sudamericana y Copa Libertadores).

3. Obligación de jugar sus siguientes siete partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin hinchas de Independiente en las tribunas.

4. Multas que ascienden a 250 mil dólares, dinero que será debitado automáticamente del importe que recibe el club por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

LAS SANCIONES A UNIVERSIDAD DE CHILE

Universidad de Chile recibió las siguientes sanciones:

1. Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol (incluye Copa Sudamericana y Copa Libertadores).

2. Obligación de jugar sus siguientes siete partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin hinchas de la U. de Chile.

3. Multas que ascienden a 270 mil dólares, dinero que será debitado automáticamente del importe que recibe el club por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Cabe precisar que tanto Independiente como la U. de Chile tienen un plazo máximo de siete días para presentar un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol.

