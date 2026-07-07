Las fuertes declaraciones del DT de Egipto contra el árbitro y autoridades del fútbol tras caer con Argentina

El vibrante triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo se vio envuelto en controversia. Tras la remontada sudamericana, el estratega de la escuadra egipcia manifestó su profunda indignación hacia la organización del campeonato por las decisiones arbitrales que determinaron el desenlace.

“El resultado estuvo muy lejos de los principios de juego limpio y respeto que se promueve. Hoy se nos negó un penal. Es una victoria inmerecida para Argentina“, declaró tajantemente el técnico Hossam Hassan.

Luego, el entrenador africano detalló las acciones específicas que, a su criterio, sentenciaron el destino de su plantel durante el desarrollo del compromiso.

“En cuanto al segundo gol, debieron habernos pitado un penal. El árbitro ni siquiera intentó consultar el VAR. Luego llegó el segundo gol de ellos: ganábamos 2-0 y nos anularon un tanto de forma extraña. Ahí sí intervino el VAR. Sin embargo, el árbitro no se molestó en consultar el VAR en una jugada nuestra —en la que derribaron a un jugador dentro del área—, acción que derivó en un contragolpe y en un gol en nuestra contra que puso el marcador 2-1. Ni siquiera le interesó mirar el VAR o acercarse a revisarlo”, remarcó.

Visiblemente afectado por la eliminación, Hossam Hassan concluyó con una drástica postura sobre el resto de la máxima cita a nivel de selecciones.

“Prometo que no volveré a ver los partidos de la copa del mundo; sencillamente, no hay justicia en ello. Mi decisión es firme: he terminado definitivamente con el torneo; no lo veré cuando regrese a casa ni cuando vuelva a nuestro país”, sentenció.

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