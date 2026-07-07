Keiko Fujimori definió a los equipos sectoriales para la transferencia de gestión de cada ministerio
REUNIÓN ENTRE VINELLI Y EL PREMIER
En la cita, Arroyo reafirmó el compromiso de la actual gestión para asegurar un cambio ordenado y transparente. Asimismo, aseguró que que todos los programas nacionales,unidades orgánicas, y organismos públicos adscritos brindarán las facilidades necesarias para asegurar la continuidad de los servicios y el acceso oportuno a la información pública.
Vinelli, por su lado, dijo que que el equipo de transferencia brindará reportes periódicos sobre el avance de la recepción de los datos proporcionada para comunicarla de forma oportuna a la ciudadanía. De esta manera, buscan que la nueva administración pueda tomar decisiones con celeridad.
KEIKO SE REÚNE CON ASAMBLEA DE GOBERNADORES
Keiko Fujimori se reunió con los directivos de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), hoy, martes 7 de julio, para coordinar acciones preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño al país.
La lideresa de Fuerza Popular reafirmó la importancia de sumar esfuerzos con las regiones para proteger a la población y atender de manera oportuna sus principales necesidades, de acuerdo con su Oficina de la Presidenta Electa. Al encuentro acudieron el diputado electo Marco Antonio Pacheco, el presidente de la ANGR, Luis Neyra; el vicepresidente, Jorge Pérez; la secretaria, Gilia Gutierrez; y los directores Antonio Pulgar y Jorge Hurtado.