Keiko Fujimori definió a los equipos sectoriales para la transferencia de gestión de cada ministerio

Keiko Fujimori anunció que su jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el traspaso de gestión de los 19 ministerios. “Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, indicó mediante las redes sociales de su Oficina de la Presidenta Electa.

Con la instalación de las comisiones para cada cartera se dará inicio a la transferencia de gestión. Estos grupos estarán conformados por funcionarios de la actual administración, liderada por José María Balcázar, y por personas asignadas por el gobierno entrante. Deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.

REUNIÓN ENTRE VINELLI Y EL PREMIER

Marco Vinelli se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, este lunes 6 de julio, Luis Arroyo Sánchez, para dar inicio a las coordinaciones. Durante el encuentro se abordaron temas de carácter administrativo y se establecieron las pautas para que los equipos, integrados por tres especialistas por cada cartera, accedan a la información de los sectores que conforman al Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, podrán conocer detalles sobre el presupuesto y obligaciones financieras, el estado de los proyectos en ejecución y políticas públicas, así como los avances del Estado para disminuir el impacto del fenómeno El Niño e información de áreas críticas como inseguridad ciudadana, salud y economía.