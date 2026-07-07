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Keiko Fujimori definió a los equipos sectoriales para la transferencia de gestión de cada ministerio

Política
Keiko Fujimori definió a los equipos sectoriales para la transferencia de gestión de cada ministerio
Ricardo Mc Cubbin
Ricardo Mc Cubbin
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Keiko Fujimori anunció que su jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el traspaso de gestión de los 19 ministerios. “Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, indicó mediante las redes sociales de su Oficina de la Presidenta Electa.
Con la instalación de las comisiones  para cada cartera se dará inicio a la transferencia de gestión. Estos grupos estarán conformados por funcionarios de la actual administración, liderada por José María Balcázar, y por personas asignadas por el gobierno entrante. Deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.

REUNIÓN ENTRE VINELLI Y EL PREMIER

Marco Vinelli se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, este lunes 6 de julio, Luis Arroyo Sánchez, para dar inicio a las coordinaciones. Durante el encuentro se abordaron temas de carácter administrativo y se establecieron las pautas para que los equipos, integrados por tres especialistas por cada cartera, accedan a la información de los sectores que conforman al Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, podrán conocer detalles sobre el presupuesto y obligaciones financieras, el estado de los proyectos en ejecución y políticas públicas, así como los avances del Estado para disminuir el impacto del fenómeno El Niño e información de áreas críticas como inseguridad ciudadana, salud y economía.

En la cita, Arroyo reafirmó el compromiso de la actual gestión para asegurar un cambio ordenado y transparente. Asimismo, aseguró que que todos los programas nacionales,unidades orgánicas, y organismos públicos adscritos brindarán las facilidades necesarias para asegurar la continuidad de los servicios y el acceso oportuno a la información pública.

Vinelli, por su lado, dijo que que el equipo de transferencia brindará reportes periódicos sobre el avance de la recepción de los datos proporcionada para comunicarla de forma oportuna a la ciudadanía. De esta manera, buscan que la nueva administración pueda tomar decisiones con celeridad.

KEIKO SE REÚNE CON ASAMBLEA DE GOBERNADORES

Keiko Fujimori se reunió con los directivos de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), hoy, martes 7 de julio, para coordinar acciones preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño al país.

La lideresa de Fuerza Popular reafirmó la importancia de sumar esfuerzos con las regiones para proteger a la población y atender de manera oportuna sus principales necesidades, de acuerdo con su Oficina de la Presidenta Electa. Al encuentro acudieron el diputado electo Marco Antonio Pacheco, el presidente de la ANGR, Luis Neyra; el vicepresidente, Jorge Pérez; la secretaria, Gilia Gutierrez; y los directores Antonio Pulgar y Jorge Hurtado.

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