Liga 1 confirmó fecha y hora del Sporting Cristal vs Universitario
Lo último. Tras la suspensión del partido de Sporting Cristal y Universitario este miércoles 15 de octubre, la Liga 1 ya reprogramó el encuentro tras un acuerdo entre ambos clubes. Ahora, el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura, ya tiene fecha y hora confirmada.
El encuentro de Sporting Cristal y Universitario se jugará el jeuves 23 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Nacional. Este encuentro se jugará solo con hinchada local, es decir, con aficionados ‘celestes’ que lleguen al coloso de José Díaz.
📄 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 – 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟭𝟰#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/CvyVqXQYTW
— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 14, 2025
Con esta prgogramación, Universitario de Deportes jugará 3 partidos en una semana, pues el lunes 20 recibe a Ayacucho FC en el estadio Nacional, luego juega de visita ante Sporting Cristal en el estadio Nacional y finalmente, juega el domingo 26 en Tarma ante ADT.