Liga 1 confirmó fecha y hora del Sporting Cristal vs Universitario

Lo último. Tras la suspensión del partido de Sporting Cristal y Universitario este miércoles 15 de octubre, la Liga 1 ya reprogramó el encuentro tras un acuerdo entre ambos clubes. Ahora, el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura, ya tiene fecha y hora confirmada.

El encuentro de Sporting Cristal y Universitario se jugará el jeuves 23 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Nacional. Este encuentro se jugará solo con hinchada local, es decir, con aficionados ‘celestes’ que lleguen al coloso de José Díaz.

Con esta prgogramación, Universitario de Deportes jugará 3 partidos en una semana, pues el lunes 20 recibe a Ayacucho FC en el estadio Nacional, luego juega de visita ante Sporting Cristal en el estadio Nacional y finalmente, juega el domingo 26 en Tarma ante ADT.

