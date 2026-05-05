Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez mantiene su lugar ante batalla contra Julieta Venegas!

El enfrentamiento entre Julieta Venegas y el siempre energético Pájaro Gómez dejó opiniones divididas, pero un resultado claro.

La participante que interpretó a Julieta Venegas fue reconocida por el jurado por su calidad vocal y versatilidad. Sin embargo, coincidieron en que su presentación no logró capturar del todo la esencia del personaje, especialmente en aspectos como la introspección, el timbre y la sutileza que caracterizan a la artista mexicana.

Por su parte, Pájaro Gómez volvió a conectar con el público gracias a su energía arrolladora y dominio del escenario. Aunque recibió la recomendación de no dejar que su personalidad opaque al personaje, su autenticidad y fuerza interpretativa fueron suficientes para inclinar la balanza a su favor.

Finalmente, el jurado no dudó en su decisión y le otorgó la victoria a Pájaro Gómez, quien reafirma su posición como uno de los competidores más sólidos de la temporada.

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