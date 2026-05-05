Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa domina el escenario y supera a Romeo Santos!

El duelo entre Gilberto Santa Rosa y Romeo Santos puso sobre la mesa dos estilos muy distintos, pero también dos niveles de dominio escénico claramente marcados.

En el caso de Romeo Santos, hubo intención desde lo interpretativo, sobre todo en los momentos hablados, donde el parecido apareció con mayor claridad. Sin embargo, al entrar al terreno vocal, el personaje comenzó a diluirse. El jurado fue directo: faltó trabajo técnico para sostener la esencia del artista, especialmente en el uso de una voz más ligera, cercana al falsete, y en los matices que le dan identidad a sus canciones.

Por el otro lado, Gilberto Santa Rosa volvió a jugar a su terreno favorito: la elegancia. Su presentación se sostuvo en la sutileza, en los detalles y en una conexión más madura con el escenario. Lejos de lo estridente, apostó por un manejo preciso del ritmo, la interpretación y la comunicación con el público, elementos que terminaron marcando la diferencia.

Además, se destacó su evolución en escena: pequeños gestos, interacción y control que construyen una presentación más completa. No necesitó exagerar para destacar; le bastó con ser consistente.

Al final, la balanza se inclinó sin rodeos: victoria para Gilberto Santa Rosa, quien reafirma su lugar con una propuesta que combina técnica, estilo y presencia.

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