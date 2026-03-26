Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y dónde ver EN VIVO los partidos de semifinales

La etapa decisiva de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025-2026 continúa este fin de semana. Los cuatro mejores clubes del torneo se enfrentarán por las semifinales en llaves de eliminación directa para definir a las escuadras que llegarán a la Gran Final.

FORMATO DE COMPETENCIA

Las llaves de semifinales se jugarán bajo el sistema de playoffs al mejor de tres encuentros. Es decir, el equipo que obtenga dos victorias asegurará su presencia en la Gran Final. Todas las jornadas se desarrollarán íntegramente en el Polideportivo Lucha Fuentes.

PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 28 de marzo

7:00 p.m.: Alianza Lima vs. Deportivo Géminis

Domingo 29 de marzo

5:00 p.m.: Universidad San Martín vs. Universitario de Deportes

Sábado 4 de abril

7:00 p.m.: Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín

Domingo 5 de abril

5:00 p.m.: Deportivo Géminis vs. Alianza Lima

¿CÓMO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS EN VIVO?

Podrás seguir toda la emoción de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley a través de la señal de Latina Televisión (Canal 2 y 702 HD). Además, la cobertura multiplataforma incluye:

Streaming: Transmisión digital mediante la página web oficial y la aplicación de Latina.

Cobertura especial: Sigue el minuto a minuto, resultados y estadísticas en tiempo real por la web de Latina Noticias.

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