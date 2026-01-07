Lionel Messi cuenta sus manías y momentos súper personales en canal de streaming

El 2026 se perfila como un ciclo crucial en la carrera de Lionel Messi. El referente de la selección argentina no solo encara retos con el Inter Miami, sino que apunta a dos hitos con la albiceleste: la Finalissima ante España y la Copa del Mundo. Antes de iniciar esta etapa, el astro rosarino ofreció una entrevista exclusiva en Luzu TV, donde exploró su faceta más humana y personal.

VIDA FAMILIAR Y EL FÚTBOL COMO EJE COTIDIANO

Para el ’10’, el deporte no termina al salir del estadio. Lionel Messi confesó que su rutina hogareña gira en torno al balón, especialmente por la formación de sus hijos en las inferiores del Inter Miami. “Vivimos con la pelota todo el día”, explicó, aunque aclaró entre risas que, pese a las restricciones de convivencia en casa, el fútbol es una presencia constante.

Sobre su vínculo con Antonela Roccuzzo, el capitán admitió una evolución en su personalidad. Aunque se define como alguien poco demostrativo y ‘frío’ en el pasado, reconoció que hoy prioriza el bienestar de sus seres queridos. “Ella es mucho más romántica; yo he cambiado para hacer feliz a la gente que quiero”, señaló.

INTROSPECCIÓN: TERAPIA Y SOLEDAD

Lionel Messi también reveló rasgos poco conocidos de su temperamento, describiéndose como una persona reservada que disfruta de la soledad. “Disfruto del estar solo. A veces el quilombo de los chicos corriendo por la casa me terminan saturando (…). Me pongo a ver tele algunos partidos, de ahí nada en especial, la verdad”, remarcó en la entrevista.

Esta tendencia a reprimir emociones lo llevó a realizar terapia psicológica durante su estancia en Barcelona. “Soy de guardarme todo para adentro”, admitió sobre aquella etapa que decidió concluir tiempo después.

EL FICHAJE FRUSTRADO POR RIVER PLATE

En el ámbito profesional, el jugador recordó la influencia de su padre y un episodio que pudo cambiar la historia del fútbol: su prueba en River Plate. “Entrené diez días y me aceptaron. El club se ofrecía a costear mi tratamiento, pero debía conseguir el pase en Newell’s. Al ser imposible obtener ese documento, la oportunidad se desvaneció”, relató Messi.

LIDERAZGO Y FUTURO: ¿DUEÑO DE UN CLUB?

Respecto a su rol como capitán, Lionel Messi subrayó que su autoridad se basa en el ejemplo y los hechos más que en la oratoria. Mirando hacia el horizonte tras colgar las botas, descartó sentarse en el banquillo como director técnico. Sin embargo, mostró interés en la gestión deportiva: “Me atrae la idea de tener y hacer crecer mi propio club”, concluyó.

