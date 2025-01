Lionel Messi no estuvo en el Meet and Greet del Universitario vs Inter: hinchas habían pagado más de 3 mil soles

Decepcionados. Las entradas que se vendieron para el meet and greet del Universitario vs Inter Miami se agotaron en tiempo récord, pues los hinchas pagaron más de 3 mil soles por cada boleto ya que dentro de los beneficios, había un almuerzo con Lionel Messi y otros jugadores del cuadro ‘rosado’.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para los hinchas cuando el mismo miércoles en horas de la mañana, se confirmó que Lionel Messi no estaría en el meet and greet, pues según se informó, el futbolista argentino no quiso bajar por estar indispuesto.

La noticia generó asombro y decepción entre las personas que compraron los boletos más caros del partido, pues habían varios niños que esperaban con ansias al exfutbolista del Barcelona. Algunos comentarios e imágenes se hicieron viral en redes sociales.

Cabe mencionar que el CEO de Long Play Entertainment (empresa organizadora del evento), Pol Iza, confirmó en una entrevista que el argentino si iba a formar parte del meet and greet, por lo que algunos hinchas que adquirieron sus entradas, denunciarían a la empresa por estafa.

