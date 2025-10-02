Esta es la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso con Chile
La selección peruana jugará ante Chile por un partido amistoso en la fecha FIFA. Por ello, el técnico interino de la ‘Bicolor’, Manuel Barreto, lanzó la lista de convocados en donde hay varios jugadores del torneo local y otros jóvenes talentos que militan en el fútbol extranjero.
Cabe mencionar que esta convocatoria abarca a futbolistas de 20 años en adelante y menores de 30 por lo que nuevos nombres han aparecido en la convocatoria oficial. El llamado al volante germano peruano, Felipe Chávez del Bayern Munich, es lo más novedoso en la lista de convocados.
¡𝗔 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼! ⚽️
Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para enfrentar a Chile 🇨🇱 el 10 de octubre en Santiago.
ℹ️ https://t.co/UiMCa3VffM#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/k8M7PG8mTk
El partido entre Perú vs Chile se juega el próximo viernes 10 de octubre a las 6 de la tarde (horario peruano) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Revisa quiénes son los nuevos convocados a la ‘Bicolor’, de qué clubes son y cuáles son sus edades.
LISTA DE CONVOCADOS
Arqueros
Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años
Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años
Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años
Defensas
Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años
Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años
Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años
Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años
César Inga (Universitario) – 23 años
Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años
Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años
Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años
Volantes
Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años
Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años
Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años
Jesús Castillo (Universitario) – 24 años
Felipe Chávez (Bayern Munich – Alemania) – 18 años
Jairo Concha (Universitario) – 26 años
Delanteros
Álex Valera (Universitario) – 29 años
Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años
Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años
Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años
Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años
Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años
Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años
Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años
Sparrings
Fabio Vásquez (Sporting Cristal) – 16 años
D´Alessandro Montenegro (ADT) – 22 años
Edu Villar (Sport Huancayo) – 21 años
Álvaro Rojas (Juan Pablo II) – 20 años
Víctor Guzmán (Sporting Lisboa – Portugal) – 19 años