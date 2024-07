Los memes del triunfo de Argentina por penales ante Ecuador por Copa América

La selección de Argentina clasificó a las semifinales de la Copa América al vencer en tanda de penales 4-2 a Ecuador, tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido para loa internautas, que inundaron las redes sociales con los más divertidos memes.

Además del triunfo de los albicelestes, algunos hechos marcaron la atención de los hinchas al generar memes. Del lado argentino, se hizo hincapié en la gran actuación de su portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, así como en el penal fallado por Lionel Messi al ‘picar’ de forma errónea la pelota.

En tanto, del lado ecuatoriano, los hinchas se han centrado en el empate transitorio 1-1 sobre la hora, así como la actuación duramente cuestionada del delantero Ener Valencia.

A continuación podrás ver los memes creados por los hinchas luego del pase de Argentina a las semifinales de la Copa América al imponerse a Ecuador.

