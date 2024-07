Todos los memes sobre árbitro Kevin Ortega tras eliminación de Estados Unidos de la Copa América

Estados Unidos quedó eliminado de la Copa América que organiza al perder por la mínima diferencia ante Uruguay. Sin embargo, quien está en el ojo de la tormenta es el árbitro peruano Kevin Ortega. Hinchas de la selección local lo están criticando fuertemente por sus decisiones en el partido entre norteamericanos y celestes, inundando las redes sociales con todo tipo de memes.

Muchos hinchas aseguran que las decisiones tomadas por Kevin Ortega inclinaron la balanza hacia Uruguay, permitiendo que la selección sudamericana se posiciones en lo más alto del Grupo C de la Copa América con 9 puntos, mientras que Estados Unidos quedó relegado en el tercer lugar y eliminado de la competición con solo 3 unidades.

El segundo clasificado de este grupo ha sido Panamá que sumó 6 puntos gracias a su victoria 3-1 sobre Bolivia. La escuadra altiplánica quedó última en este grupo de la Copa América sin unidades.

Mira aquí los memes que han colocado diversos hinchas en las redes sociales criticando el accionar de Kevin Ortega en su más reciente partido de la Copa América, que determinó la eliminación de este campeonato del local Estados Unidos.

Kevin Ortega vs. Camera Angle trying to see who can be worse at their job #CopaAmerica pic.twitter.com/Mfne1aSGm4

No one deserves to be treated like this, the players don’t deserve it nor the fans. Imagine playing a sport your whole life and training so hard to get to the professional level just to get your hopes and dreams crushed by disgusting officiating. Kevin Ortega FUCK YOU! #USMNT pic.twitter.com/skOwi0VRsg