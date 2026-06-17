X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Los memes que dejó el Portugal 1-1 Congo por la Copa del Mundo

Deportes
Los memes que dejó el Portugal 1-1 Congo por la Copa del Mundo
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

La selección de Portugal empató 1-1 con su similar de República del Congo en partido válido por el Grupo K de la Copa del Mundo. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol, que reaccionaron con muchos y muy divertidos memes en las redes sociales. La mayoría de estos tuvieron como punto principal a la actuación del delantero Cristiano Ronaldo.

 

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo