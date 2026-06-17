Los memes que dejó el Portugal 1-1 Congo por la Copa del Mundo
La selección de Portugal empató 1-1 con su similar de República del Congo en partido válido por el Grupo K de la Copa del Mundo. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol, que reaccionaron con muchos y muy divertidos memes en las redes sociales. La mayoría de estos tuvieron como punto principal a la actuación del delantero Cristiano Ronaldo.
Portugal vs DR Congo pic.twitter.com/8g8OaD14cH
— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026
“Somos todos Cristiano Ronaldo, tiene que ganar su último mundial 🥺😭💔”
Yo enfrente de la tele de casa alentando a la República Democrática del Congo:pic.twitter.com/LBlbT8XxGr
— Fran (@frabigol) June 17, 2026
CONTRAGOLPE PARA PORTUGAL, AHÍ VA CRISTIANO RONALDO 🤯💣 pic.twitter.com/a6FDVd3muu
— Fabrizio Laporta (@FabrizioLaparto) June 17, 2026
Give me freedom,
Give me fire,
Give me penalty,
Or i retire. pic.twitter.com/jFIhdBNkmP
— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026
Ronaldo when Portugal attacking pic.twitter.com/BSyIJGCIDj
— Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo in 2026 pic.twitter.com/UL23nCjaPf
— kira 👾 (@kirawontmiss) June 17, 2026
Ronaldo with a chance to score pic.twitter.com/qoEZEtDvmL
— Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026
Ronaldo helping Portugal in the first half pic.twitter.com/dPssrKAxwd
— Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) June 17, 2026
Los bichiboys: Cristiano no está acabado, aún le quedan años de gloria.
La increíble movilidad del bicho:pic.twitter.com/6Sz3ooIqfj
— Rеvеn (@RevenRV) June 17, 2026
Hoje: hat trick do Messi
cristiano Ronaldo amanhã:
— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo helping his teammates 😭 pic.twitter.com/jKVnwaQCbm
— 🧘🏾♂️🧘🏾 (@gtagmemes) June 17, 2026
Yo gritando el gol de Congo pero viendo que en el prode puse 3-0 Portugal pic.twitter.com/ZVZ6QTpNfF
— caruso (@CarusoManias) June 17, 2026
“Portugal need a goal.”
Vitinha: pic.twitter.com/k64Gwr6BcI
— Chris 😎 (@_chrismane_) June 17, 2026
Parecia mais forte na escalação pic.twitter.com/J5LI7Lx3ET
— SAMENGO (@samengo_ofc) June 17, 2026