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ME CAIGO DE RISA

¡Korina Rivadeneira y Lita Pezo conquistaron al público con una divertida pose de baile y se llevaron la victoria!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La creatividad volvió a marcar la diferencia durante un reto en el que las parejas debían bailar sin parar y, cuando la música se detuviera, quedarse congeladas en la pose más original posible.

En la ronda final, Korina Rivadeneira y Lita Pezo se enfrentaron a Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller, quienes también sorprendieron con sus ocurrencias sobre la pista.

Sin embargo, Korina y Lita llamaron la atención desde el inicio por la creatividad de sus poses. Cada vez que la música se detenía, ambas encontraban una forma distinta y muy divertida de quedarse inmóviles, provocando las risas del elenco.

Al finalizar la competencia, el público coincidió en que la dupla había logrado las poses más originales, por lo que Korina Rivadeneira y Lita Pezo fueron anunciadas como las ganadoras de la dinámica.

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