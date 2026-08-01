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ME CAIGO DE RISA

¡Rodrigo Sánchez Patiño le pide un “besito” a Renzo Schuller en divertida conversación!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Entre quienes más llamaron la atención estuvieron Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller, quienes comenzaron a responderse únicamente con preguntas mientras imaginaban cómo actuar en medio del apagón.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Renzo lanzó: “¿Y si aprovechamos el apagón para ponernos un besito entre tú y yo?”. Sin perder el ritmo del juego, Rodrigo siguió la broma respondiendo: “¿Quién me está agarrando por atrás?”, provocando una explosión de risas entre sus compañeros y el público.

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