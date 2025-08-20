Temas
Deportes

Los memes que dejó la clasificación de Alianza Lima a cuartos de la Sudamericana

Los memes que dejó la clasificación de Alianza Lima a cuartos de la Sudamericana
Alianza Lima volvió a hacer historia al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la altura de Quito, se impuso 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, consiguiendo un global de 4-1 a su favor. El partido se desarrolló en el Estadio Atahualpa. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que inundaron las redes con diversos memes.

Los goles de este gran triunfo blanquiazul fueron marcados por Eryc Castillo a los 39 minutos y Kevin Quevedo a los 81. Previamente, había adelantado para los ecuatorianos Azarias Londoño a los 18 minutos.

Ahora, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile. Este encuentro fue suspendido por problemas en las tribunas.

MEMES DEL UNIVERSIDAD CATÓLICA 1-2 ALIANZA LIMA

A continuación puedes ver los memes publicados en redes sociales por los hinchas a raíz del triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre la Universidad Católica en Ecuador:

