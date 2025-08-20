Los memes que dejó la clasificación de Alianza Lima a cuartos de la Sudamericana

Alianza Lima volvió a hacer historia al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la altura de Quito, se impuso 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, consiguiendo un global de 4-1 a su favor. El partido se desarrolló en el Estadio Atahualpa. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que inundaron las redes con diversos memes.

Los goles de este gran triunfo blanquiazul fueron marcados por Eryc Castillo a los 39 minutos y Kevin Quevedo a los 81. Previamente, había adelantado para los ecuatorianos Azarias Londoño a los 18 minutos.

Ahora, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se enfrentará al ganador de la llave entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile. Este encuentro fue suspendido por problemas en las tribunas.

MEMES DEL UNIVERSIDAD CATÓLICA 1-2 ALIANZA LIMA

A continuación puedes ver los memes publicados en redes sociales por los hinchas a raíz del triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre la Universidad Católica en Ecuador:

MUCHAS GRACIAS! ARRIBA ALIANZA TODA LA VIDA💙🤍 pic.twitter.com/sqlsxWjWGG — Tato™️ (@causitadepollo) August 21, 2025

Quito es puro Biri Biri pic.twitter.com/nU0UcmNzfz — Out of Context Sudamericana (@OOCSudaca) August 21, 2025

Pero que hermoso es ser hincha de tus colores. ¡Arriba Alianza! ¡Toda la vida! @ClubALoficial pic.twitter.com/qLIT4krQqg — Fernando Varela Bohórquez (@FernandoVarelaB) August 21, 2025

Ahí vamos por nuestra primera copa internacional. Arriba Alianza toda la pvta vida 💙 pic.twitter.com/OyzPAe3RlB — ʀɪᴠᴇʟɪ 𒅒 (@1RiverSant) August 21, 2025

ARRIBA ALIANZA TODA. LA VIIIDA.. Y LLORA CABRO SOPLON. …!!! pic.twitter.com/R8ToO87kxZ — 🇵🇪Gian Delgado (@GianDelgado7) August 21, 2025

ESTAMOS EN CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA ARRIBA ALIANZA pic.twitter.com/noNpCYUeIM — JC 🧉 (@jc021901) August 21, 2025

-Seguro está pensando en otra. -Barcos anotó contra Gremio y clasificamos. Quevedo a la Católica y clasificamos. Si la CONMEBOL hace pasar a Independiente, tenemos a Gaibor. #ElijoCreer pic.twitter.com/vxNTF1zf3e — duilio 🤔 (@renzorotta) August 21, 2025

VIDEO RECOMENDADO